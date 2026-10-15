Azalia Ojeda DEFIENDE a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP: “Jamás me faltó el respeto”

Azalia Ojeda, conocida como La Negra, salió en defensa de Mario “Mono” Osuna durante La Asamblea de La Granja VIP, luego de que Niurka Marcos cuestionara la manera en que el exfutbolista se dirige a las mujeres. La granjera pidió permiso para intervenir y aclarar que, al menos en su experiencia personal, nunca ha recibido faltas de respeto por parte de su compañero. Además, destacó algunas cualidades de Mono y explicó que la manera en que ambos se relacionan es algo que ella misma ha permitido.

La intervención de Azalia ocurrió después de que Niurka utilizara su turno de nominación para expresar diversos reclamos contra Mono. Entre sus acusaciones, la actriz cubana mencionó comentarios que aseguró haber escuchado cuando el exfutbolista se dirigía a La Negra, incluyendo expresiones relacionadas con su apariencia.

Niurka Marcos nomina a Mario “Mono” Osuna al detallar las diversas ocasiones en que ha sido desafiada por él en La Granja VIP

¿Qué dijo Azalia Ojeda para defender a Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP?

Antes de comenzar, Ojeda solicitó autorización a Adal Ramones para realizar una aclaración relacionada con las declaraciones de Niurka.

Una vez que el conductor le cedió la palabra, Azalia explicó que el trato que mantiene con Mono responde a una dinámica que ella misma acepta y que nunca ha considerado ofensiva. “La forma en la que yo me llevo con Mono es algo que yo he permitido y en ningún momento me ha faltado al respeto”, aseguró.

Sin embargo, su defensa no terminó ahí. La granjera también habló sobre la manera en que, desde su perspectiva, Mono se comporta con otras integrantes de su equipo. “Creo que Mono con muchas de las mujeres que están en nuestro equipo ha sido un caballero, es un gran papá, es un gran esposo”, declaró. A su vez, expresó: “A mí jamás me ha faltado al respeto. Jamás me he sentido que me quiera atacar”, afirmó.

Además, Azalia consideró exagerada la interpretación de que Mono quisiera agredirla mediante sus comentarios.

“Creo que eso es demasiado ridículo y solamente quería aclararlo”, añadió.

