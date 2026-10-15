¡TENSIÓN en VIVO! Niurka y el “Mono” Osuna protagonizan FUERTE PELEA en La Granja VIP

Niurka Marcos y Mario “Mono” Osuna protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la transmisión en vivo de La Granja VIP. La actriz cubana aprovechó su participación en La Asamblea para expresar una serie de reclamos contra el exfutbolista, a quien acusó de haberle faltado al respeto durante las últimas cinco semanas. Sin embargo, el intercambio también incluyó una respuesta de Mono, quien rechazó las acusaciones y realizó comentarios personales sobre la edad y la salud mental de su compañera.

Mono Osuna no le tiene MIEDO a Niurka, la NOMINA y le señala su “mala actitud”

Niurka Marcos acusa a Mono Osuna de faltarle al respeto en La Granja VIP

Niurka comenzó su intervención recordando algunos episodios de su convivencia con Mono. Entre ellos, mencionó un intercambio relacionado con Julio Camejo y aseguró que necesitaba que su compañero mostrara frente al público cómo se comportaba. “Necesito que él le muestre a la gente quién es. Tal cual como es. Y para eso, obvio le tengo que dar réplica”, expresó.

La actriz también acusó a Mono de tener actitudes machistas y de realizar comentarios ofensivos hacia las mujeres. Como ejemplo, mencionó algunas expresiones que aseguró haber escuchado cuando el exfutbolista se dirigía a Azalia Ojeda, conocida como La Negra.

Ante esos señalamientos, Ojeda intervino para explicar que así era la manera en que se llevaban. No obstante, Niurka continuó con sus reclamos y Adal Ramones tuvo que intervenir para pedir que cuidaran su lenguaje. “Yo te nomino por cada una de las palabras ofensivas que me has dado, me has dedicado”, declaró.

La cubana también aseguró que le había molestado enterarse de que, según su versión, otros compañeros habían tomado decisiones para favorecer a Mono dentro de la competencia. Incluso mencionó que Azalia había tenido un papel importante durante su periodo como Capataz.

Pero las declaraciones más fuertes llegaron cuando Niurka habló directamente sobre la opinión que tiene de su compañero. “Yo no envidio tu carrera ni tu trayectoria. No sabía de ti, de tu existencia, pero para mí como hombre eres una porquería y no te quiero en mi vida”, afirmó.

La actriz agregó que en su vida ha conocido hombres que, desde su perspectiva, saben tratar con respeto a las mujeres. Dentro de La Granja VIP, mencionó a Fernando Lozada y Pascal Nadaud como ejemplos de ese comportamiento.

Mono Osuna responde a Niurka con comentarios sobre su edad y salud mental

Después de escuchar las acusaciones, Mario “Mono” Osuna recibió su derecho de réplica. Ramones le cedió la palabra y el exfutbolista comenzó asegurando que varias de las afirmaciones realizadas por Niurka no eran ciertas. “Adal, intenté esquivar algunas de sus mentiras y lo logré. No todas”, expresó frente a sus compañeros.

Sin embargo, su respuesta no se limitó a rechazar los señalamientos. Mono también realizó comentarios sobre la edad y la salud mental de Niurka, utilizando referencias a dos condiciones médicas para descalificarla. "Creo que eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y creo que eres muy grande para tener trastorno de bipolar. Es todo”, declaró.