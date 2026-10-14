“Te la has pasado viviendo de los hombres": Azalia lanza FUERTE indirecta en La Granja VIP (VIDEO)

La personalidad de Azalia le ha causado varios problemas en La Granja VIP, pero ella ya dijo no estar dispuesta a cambiar por complacer a nadie y mucho menos si con esto apoyará narrativas que no se compra. Así lo dejó ver con una filosa indirecta que lanzó al aire, insinuando que una de las Granjeras quiere sentirse empoderada, pero "vive de los hombres".

Este momento ocurrió mientras estaba con el Mono Osuna platicando sobre los problemas por los que atraviesa su equipo y, notablemente molesta, dijo que le fastidia que se estén contando historias incongruentes. Todo porque desde su punto de vista, una de las mujeres a las que se ha enfrentado llevaría una vida muy diferente a la que cuenta.

"Por eso cuando sacan sus narrativas, dices: 'wey, no mam*s', si tú te la has pasado viviendo de los hombres. Esa es la onda, que a todos ellos ya les compraron la narrativa de víctimas", expresó "La Negra" mientras Mario Osuna le daba la razón.

¿Por qué se pelearon Azalia y Natalia en La Granja VIP?

Aunque no dijo nombres, rápidamente surgió la teoría de que este dardo iba directo contra Natalia Alcocer, quien pasó de ser su aliada secreta a "declararle la guerra" en La Granja VIP. La razón de estas sospechas sería que justo la última pelea que tuvieron, fue cuando Azalia insinuó que Pablo Montero la mandó al Duelo de Nominación porque "La Vikinga" lo manipuló, un señalamiento que ella negó rotundamente y resaltó su valor como jugadora individual.

Pablo Montero selecciona a Azalia Ojeda para el Duelo de Nominación en La Granja VIP; la Granjera asegura que la decisión del Capataz es por su amistad con Natalia

Quiénes son los nominados de La Granja VIP HOY 14 de octubre y por qué ya no pueden votar por Azalia

Azalia Ojeda está nominada otra vez en La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque luego de un par de semanas librándose de la tabla, el poder de Pablo Montero como Capataz la llevó al Duelo, donde perdió ante Mono Osuna, que fue puesto por el público. Esto significa que en el Miércoles de Asamblea, ninguno de los Granjeros podrá darle puntos y estará en riesgo de eliminación, a menos que se gane la Salvación o alguien la favorezca en la Traición.

El que también quedó nominado directamente, fue Kevyn Contreras "Bicolor", cuyo destino quedó marcado por el Legado de Pascal Nadaud. Es decir, cuando el atleta salió de la competencia, lo eligió a él para estar en la tabla. Todavía falta conocer el nombre de todos los nominados HOY 14 de octubre y descubrir cómo se moverán las piezas con el Huevo Dorado.