Azalia revela su jugada maestra para La Traición: buscará que este Granjero ABANDONE La Granja VIP el domingo

Azalia Ojeda fue la ganadora de La Salvación en La Granja VIP, por lo que abandonó la tabla de nominados arruinando el plan del equipo de Niurka. Ahora el balón cae sobre los pies del bando de Manelyk González, quienes tendrán la posibilidad de incluir a otro Granjero a la lista definitiva de cara a la Gala de Eliminación que se llevará a cabo el domingo.

En este contexto, Azalia tuvo una conversación con el resto de la alianza para comunicar el siguiente movimiento a realizar. Por haber ganado el juego del jueves, “La Negra” obtuvo el poder de La Traición, por lo que podrá rescatar a uno de los nominados para meter en su lugar a uno de los participantes que se encuentran sin riesgo en estos momentos.

El plan de Azalia y el grupo de Manelyk para La Traición

Teniendo en cuenta que los nominados son Kevyn Contreras “Bicolor”, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna, Azalia buscará salvar a este último por ser el único integrante de su grupo en riesgo. Ahí es donde entra su juego: “La Negra” buscará traicionar a Niurka si la dinámica de esta noche se trata de una Traición Simple. Sin embargo, su idea no es perjudicar a la vedette.

Niurka ya tiene a otro Granjero en su lista de enemigos en La Granja VIP|ESPECIAL

Ojeda buscará meter a Niurka en la tabla definitiva para dividir los votos entre su grupo. Su intención es que Julio Camejo sea el menos votado de todos para que abandone La Granja VIP el próximo domingo. Manelyk y su grupo creen que el cubano será el participante menos apoyado si la tabla de nominados queda conformado por esos tres Granjeros.

“Si el plan sale como queremos, se va Julio”, sentenció “La Negra”. De esta manera, el principal objetivo del grupo de Mane es desprenderse de Camejo. Sin embargo, los Granjeros tienen muchas dudas de que la tabla definitiva quedará conformada por tres participantes e intuyen que, de alguna forma, otra celebridad más quedará en riesgo pensando en la Gala de Eliminación.

Las diferencias de Julio Camejo y Azalia ya llegaron a un punto insostenible|ESPECIAL

¿A qué hora es la sexta Traición de La Granja VIP?

La sexta Traición de La Granja VIP se llevará a cabo este viernes 16 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala podrá seguirse en vivo por la señal de Azteca UNO y el sitio oficial de TV Azteca.

Azalia tendrá la oportunidad de ejecutar la estrategia que preparó junto al grupo de Manelyk. Sin embargo, deberán esperar a conocer las condiciones de la dinámica para saber si pueden rescatar a Mono Osuna y colocar a Niurka en su lugar. La decisión será clave rumbo a la Gala de Eliminación del domingo 18 de octubre.