Julio Camejo cree que le dejaron POCA comida en el cuarto del Capataz, ¿sospecha del robo de Kunno en La Granja VIP?

Julio Camejo comentó que encontró menos alimentos de los esperados en la habitación de El Capataz de La Granja VIP. Lo que parece que todavía no sabe es que Kunno llevó comida y vino del lugar para compartirlos con los Peones. El actor enumeró algunos de los productos que tenía disponibles y aseguró que la variedad era limitada, aunque durante la conversación no mencionó directamente al influencer ni lo responsabilizó por la cantidad de provisiones.

Durante una charla con otra celebridad, Camejo explicó que la habitación no contaba con demasiadas opciones para comer. “No, pero fíjate que esta vez no pusieron nada. También está muy escueta”, comentó antes de detallar qué había encontrado.

El Capataz mencionó que tenía tres yogures, gomitas y alrededor de 20 refrescos, pero aclaró que varios de esos productos no formaban parte de su alimentación habitual.

“Tres yogures, chucherías de esas de gomitas, que eso no, yo no como eso. Veinte refrescos, que tampoco tomo refresco”, explicó.

Cuando su interlocutor le preguntó por la vajilla y el vino, el actor confirmó que también contaba con esos elementos. Sin embargo, señaló que tampoco acostumbraba beber demasiado vino.

¿Robin Hood? Kunno BAILA después de robar comida del Capataz para los Peones en La Granja VIP

¿Qué pasó con la comida de Julio Camejo que Kunno tomó en La Granja VIP?

Las declaraciones de Camejo se produjeron después de una de las travesuras que protagonizó Kunno durante la séptima semana de La Granja VIP.

El influencer había sido elegido por el público para compartir la habitación del Capataz, pero decidió no utilizar el beneficio para dormir en ese espacio. En cambio, anunció que aprovecharía la oportunidad para realizar algunas bromas. Una de ellas consistió en llevarse chocolate, queso, papas y pan de la habitación del Capataz para compartirlos con los Peones de esta semana: Manelyk González, Fernando Lozada, Mario “Mono” Osuna y Daniela Alexis “Bebeshita”. Sin embargo, Lozada decidió no aceptar los alimentos que Kunno había tomado, al no estar de acuerdo con lo ocurrido.

Después de lo ocurrido, Kunno improvisó una canción y comenzó a bailar mientras recordaba los alimentos que habían consumido. También hizo referencia a la posibilidad de recibir una multa por haber tomado las provisiones.