Daniela Alexis “Bebeshita” HABLA con Kunno sobre cómo actuar ante Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP: “No creo que se esfuerce”

La relación entre Daniela Alexis “Bebeshita” y Kevyn “Bicolor” Contreras volvió a ser tema de conversación en La Granja VIP. Esta vez, la granjera habló con Kunno sobre cómo debería actuar ante un posible acercamiento de Bicolor, mientras su compañero le recomendó que mantuviera distancia y no aceptara hablar con él inmediatamente. Sin embargo, Bebeshita reconoció que todavía siente algo por Kevyn y expresó sus dudas sobre la posibilidad de que él intente recuperarla.

Kunno aconseja a Bebeshita sobre Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP

Durante la conversación, Bebeshita comentó que Bicolor quería hablar con ella, aunque, según explicó, él ya había terminado su relación. Ante esta situación, Kunno le sugirió que no le diera otra oportunidad de inmediato.

“No le des oportunidad de darle vuelta a eso”, le recomendó el influencer. También le propuso que mantuviera su decisión durante el resto de la semana y que esperara hasta el lunes para reconsiderarla.

“Bebeshita” y Kevyn “Bicolor” Contreras son SOMETIDOS a una Terapia de Parejas en La Granja VIP: “Yo no le coqueteó a Kevyn”

Bebeshita respondió que ese día no hablaría con Kevyn, pero Kunno insistió en que debía sostener su postura. Incluso planteó la posibilidad de que Bicolor intentara buscarla nuevamente al día siguiente.

“Mañana él va a estar seguro de que él te ruega a ti”, comentó Kunno. Sin embargo, Bebeshita no compartió esa expectativa y respondió: “No me va a rogar”.

La conversación continuó cuando surgió la pregunta de qué haría la granjera si Kevyn quisiera regresar con ella. Kunno le pidió que no tomara una decisión apresurada y cuestionó la posibilidad de que aceptara volver después de lo ocurrido entre ambos.

Fue entonces cuando Bebeshita reconoció: “¡Lo amo!”. Su declaración provocó una respuesta inmediata de Kunno, quien insistió en que debía pensar en ella misma antes de considerar una reconciliación.

“¡Quiérete tú! ¡Quiérete tú! ¡Quiérete tú!”, le expresó su compañero, quien también aseguró que, desde su punto de vista, Kevyn la había humillado.

Más adelante, Kunno mencionó la posibilidad de que Bicolor tuviera algún detalle con ella, como prepararle un desayuno o regalarle una flor. Sin embargo, Bebeshita manifestó sus dudas sobre esa posibilidad. “Yo no creo que se esfuerce”, respondió.

