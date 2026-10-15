Bebeshita DISCUTE con Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP: “No me gusta que hables mal de mis amigos”

Las diferencias entre los equipos de La Granja VIP también se hicieron presentes en una conversación entre Daniela Alexis, “Bebeshita”, y Kevyn “Bicolor” Contreras, quienes intercambiaron opiniones sobre sus respectivos compañeros. Aunque ambos intentaron explicar sus puntos de vista, terminaron discutiendo por los comentarios sobre otros granjeros, las estrategias de nominación y las bromas que se realizan durante la convivencia.

Para Bebeshita, el problema no era que Bicolor tuviera diferencias con otros participantes, sino que hablara negativamente de personas a las que ella considera sus amigos. Por eso, le pidió que evitara hacer esos comentarios cuando estuvieran conversando. “Solo no me gusta que hables mal de mis amigos conmigo”, expresó Daniela.

Kevyn rechazó que estuviera hablando mal de alguien, pero la influencer insistió en que algunas de sus afirmaciones no correspondían con lo que ella había observado.

La conversación tomó otro rumbo cuando Bicolor mencionó a Manelyk González y preguntó si Daniela consideraba correctas las acciones que ella había tenido hacia él. Bebeshita respondió que no debía responsabilizar a todos los integrantes de un equipo por lo que hiciera una sola persona.

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Bebeshita y Bicolor hablan de Niurka Marcos y Julio Camejo

Niurka Marcos fue otra de las participantes mencionadas durante el intercambio. Kevyn defendió a la actriz y recordó que había recibido su apoyo desde el comienzo de la competencia, especialmente cuando atravesó momentos difíciles. “Es una mujer muy sabia, una mujer que me dio la mano desde el inicio y que me ha aconsejado”, afirmó.

Bebeshita le recordó que ella también había estado pendiente de él y que durante varias noches lo había animado a crear contenido. Además, señaló que Niurka había cuestionado los consejos que ella le daba.

Los desacuerdos continuaron cuando comenzaron a hablar de Julio Camejo. Daniela mencionó que sentía que al actor no le caía bien. Por su parte, Bicolor recordó que Julio incluso había colaborado con él para preparar una canción dedicada a Bebeshita. “No le caes mal, Bebeshita. Si es el que me ayudó a hacer tu canción, el que te busca”, respondió.

