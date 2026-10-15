ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para elegir a “El Más Gallito” de la sexta Asamblea de La Granja VIP

El momento ha llegado y ahora el público tiene la última palabra dentro de La Granja VIP, pues durante la noche de hoy los seguidores de la Granja podrán votar para elegir a “El Más Gallito”, título que se le otorga al granjero que mejor defendió sus argumentos frente a sus compañeros durante La Asamblea. Si quieres votar, debes ingresar a la página de votaciones en cuanto Adal Ramones informe que la votación se encuentra abierta y dar alguno de tus 10 votos a tu Granjero favorito.

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¿Cómo ingresar a la sala de votaciones para elegir a “El Más Gallito”, de la Granja VIP?

Si quieres apoyar a tu Granjero favorito esta noche para otorgarle el título de “El Más Gallito”, debes hacer clic aquí y seguir los siguientes pasos:

Sitio web oficial: Entra directamente a la página de votaciones en TV Azteca La Granja VIP. (Da clic aquí)

Aplicación móvil: Descarga y abre la app TV Azteca En Vivo en tu teléfono.

Buscar la sección: Localiza el banner o apartado dedicado a las votaciones de esta noche.

Una vez que lograste ingresar a la página de votaciones, debes tomar en cuenta que será cuando Adal Ramones anuncie el comienzo de las votaciones que podrás apoyar a tu Granjero favorito. Recuerda que cuentas con 10 votos para apoyar a tu participante favorito.

¿Por quién puedo votar para darle el título del “El Más Gallito” de hoy 14 de octubre del 2026?

Toma en cuenta que dentro de la votación de hoy por el “El Más Gallito” podrás apoyar a cualquiera de los siguientes granjeros:



Ivonne Montero

Niurka Marcos

Manelyk González

Fernando Lozada

Kunno

Pablo Montero

Azalia Ojeda

Julio Camejo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Rafael Mercadante

Mónica Escobedo

Kevyn Contreras “Bicolor”

Natalia Alcocer

Pimpinela Escarlata

Mario “Mono” Osuna

¿Qué significa ganar el premio de “El Más Gallito” dentro de La Granja VIP?

Dentro de la Segunda temporada de La Granja VIP, el premio de “El Más Gallito” representa una muestra de valentía, carácter y que se contó con los mejores argumentos para defenderse durante La Asamblea. A pesar de que este título no afecta la nominación, sí le otorga al ganador un pase para competir por ser el capataz, además de que la victoria llega con premio sorpresa que será entregado el domingo durante la Gala de Eliminación.