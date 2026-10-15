Kunno ARREMETE contra Julio Camejo en La Granja VIP: “Eres mediocre, un chupacámaras y lamefama”

“Eres mediocre, eres un chupacámaras, lamefama”. Así comenzó Kunno su discurso contra Julio Camejo durante La Asamblea de La Granja VIP, cuando llegó su turno de elegir a un nominado. El influencer cuestionó la manera en que el actor se ha relacionado con otros granjeros y lo acusó de utilizar situaciones personales en su contra. Julio no dejó pasar los señalamientos y, durante su derecho de réplica, aseguró que su compañero había tenido comportamientos agresivos hacia él.

Antes de comenzar con sus reclamos, Kunno hizo referencia a un discurso que Julio habría preparado para dirigirse a Mario “Mono” Osuna. Según el influencer, su compañero tuvo que aprenderse lo que iba a decir y se mostró nervioso antes de intervenir. Después, centró sus críticas en los acercamientos del actor con otros participantes.

Kunno recordó que, cuando Manelyk González recibía reconocimientos en las primeras dinámicas, Julio mantenía una relación cercana con ella. Sin embargo, aseguró que posteriormente comenzó a acercarse a Kevyn “Bicolor” Contreras, quien había recibido comentarios positivos durante las galas.

“Cuando Mane estaba nombrada en las dinámicas del comienzo como Gallo de Oro, como favorita del público, estabas jugando a lunático enamorado”, expresó Kunno, antes de cuestionar la cercanía actual de Julio con Bicolor.

Kunno se va con TODO a Julio Camejo en La Granja VIP; una ALIANZA fuerte se destruye en segundos

Kunno acusa a Julio Camejo de utilizar situaciones personales en La Granja VIP

El discurso continuó con señalamientos sobre la manera en que Julio Camejo se ha referido a otros granjeros. Kunno lo acusó de hacer comentarios contra Ivonne Montero y Mario “Mono” Osuna, además de intentar presentarlo a él como una persona agresiva. “Eres un mitómano porque juegas bajo, inculpando a la gente y manchando su imagen”, declaró el influencer.

Uno de sus reclamos principales estuvo relacionado con una conversación privada que, según relató, había mantenido anteriormente con el actor. Kunno aseguró que Julio utilizó información personal que le había compartido cuando atravesaba un momento complicado dentro de la competencia.

“Te burlaste de cosas que yo te había confiado a ti en un llanto de soledad”, le reclamó.

El influencer explicó que aquella conversación ocurrió después de que el público lo eligiera por segunda ocasión como Peón. También acusó a Julio de cuestionar su masculinidad y burlarse de su feminidad.

En ese contexto, reconoció que había intentado encararlo, pero negó que su intención fuera establecer contacto físico.

Además, recordó que las cámaras del 24/7 registran las acciones de todos los participantes y sostuvo que el público podía comprobar lo que realmente había ocurrido.

Julio Camejo responde a Kunno y lo acusa de haberlo empujado

Cuando Adal Ramones le concedió su derecho de réplica, Camejo respondió a las declaraciones de Kunno con acusaciones sobre un episodio anterior entre ambos. “Todos los agresores tienen el mismo patrón porque intentan culpar al agredido de sus acciones para poder justificar su agresión”, afirmó el actor.

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Julio aseguró que Kunno había utilizado expresiones ofensivas contra él. El influencer respondió que su compañero también había recurrido a ese tipo de comentarios y rechazó que las ofensas hubieran comenzado de su parte.

El intercambio obligó a Ramones a intervenir para pedirles que cuidaran su lenguaje y respetaran los turnos de participación.

Julio continuó su explicación y recordó un momento en el que, según su versión, Kunno caminó desde el comedor hacia la sala y lo empujó varias veces.

Kunno cuestionó esa versión y reiteró que había reaccionado después de que Julio hiciera comentarios sobre su masculinidad. También insistió en que no permitiría que su compañero siguiera realizando afirmaciones que consideraba falsas.