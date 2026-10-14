La inesperada ADVERTENCIA a Manelyk sobre una traición en La Granja VIP que pondrá a prueba su lealtad

Hacer estrategias inteligentes es indispensable para seguir en la competencia, en especial ahora que los integrantes ya se dieron cuenta de que cualquiera podría quedar fuera. Y el que no está dispuesto a ponerle el camino fácil a nadie, es Fernando Lozada, que tras quedarse completamente solo por la eliminación de Pascal en La Granja VIP, ya tomó la decisión de empezar a jugar y le avisó a Manelyk que hará algo fuerte en la Asamblea.

Nominados La Granja VIP: Fernando Lozada afirma que cambiará todo con su voto

El inesperado cambio de actitud de Fer, sería porque ya se dio cuenta de que si no reacciona pronto, él se convertirá en el objetivo a vencer y está en desventaja porque no cuenta con aliados en La Granja VIP Segunda Temporada. Por lo que para evitar malentendidos, le advirtió a Mane que su nominación tiene el potencial de causar muchos enojos, pero que con ella seguirá firme por el cariño que se tienen.

"Voy a mover el tablero. Voy a hacer algo que a lo mejor y se emput*n todos. Pero quiero que sepas que tú eres mi carnala, haga lo que haga. Tengo que hacer algo, porque sino me van a sacar también a mí y tengo que demostrar que estoy solo. De la única que me quiero preocupar, es por ti", explicó Fernando Lozada, que ya se deslindó de Azalia argumentando que no le gusta la agresividad que muestra en La Granja VIP.

Fernando habló con Manelyk sobre su futuro en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Manelyk no quiere traicionar a Fer Lozada en La Granja VIP?

Lejos de enojarse por este aviso de que Fer podría nominar a alguien de su equipo, Mane le externó todo su apoyo y le dijo que no tenía que justificarse porque ella es consciente de que no tienen alianzas. Aun así, le refrendó el cariño que le tiene y le recordó que por más que ella se junte con otras personas, sigue considerándolo como su hermano y confía plenamente en que no hará nada para afectarla.

"Ya sabes que estoy para cuando quieras platicar. Aunque esté con los niños en la alianza, pero lo que platicamos tú y yo, no digo nada. Cuando me preguntan qué onda contigo, les digo Fer es Fer. Mono ayer me preguntó si creía que nos ibas a traicionar y le dije que a ellos sí, pero a mí no. Igual no es traición porque no estás en la alianza", concluyó Manelyk, evidenciando que por más lealtad que le tenga a su equipo de La Granja VIP, no piensa hacer nada que perjudique a Fer Lozada porque son amigos desde hace muchos años.