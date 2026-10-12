“Es muy agresiva": Fernando Lozada se DESLINDA del equipo de Manelyk en La Granja VIP y toma drástica decisión

La noticia de que Pascal Nadaud fue eliminado de La Granja VIP dejó en shock a Fernando Lozada, pues era su amigo más cercano en el reality y ya hasta habían hecho planes de llegar juntos a la final. Y además de ponerlo sumamente triste, hizo que el Granjero se replanteara sus estrategias y terminó dándose cuenta de que ya no quiere jugar con Manelyk, pues si bien son amigos desde hace mucho tiempo, siente que ya no compaginan.

Y para evitarse malentendidos, Fer tomó la decisión de hablar con Mane y decirle de frente que empezará a moverse solo. Eso sí, prometiéndole que nunca haría nada en su contra y que el cariño que le tiene sigue intacto, solo que cree que es lo mejor para él y esta nueva etapa le será mejor empezar a mostrar su esencia, ya sin temor a las reacciones que pueda tener Azalia.

"No me gusta estar apoyando gente en equipos que realmente no me gustan por lo que hacen, como Kunno y Azalia. A ti te quiero y te voy a respaldar, pero siento que ya estoy solo. Se chingar*n a mi simio y ya me quedé solo", dijo el Granjero con lágrimas en los ojos, mientras resaltaba también que esta semana de Peón le será muy difícil porque sabe que Kevyn Contreras "Bicolor" no le ayudará en nada.

¿Por qué a Fernando Lozada NO le cae bien Azalia? La razón detrás de su distanciamiento en La Granja VIP

A pesar de que intentaron convivir en las primeras semanas y "La Negra" quiso conformar un gran equipo, a Fernando ya le quedó más que claro que no le gusta la personalidad de Azalia Ojeda en La Granja VIP. Esto porque considera que es una persona agresiva y su personalidad tiene rasgos con los que simplemente no está de acuerdo, por lo que tomó la decisión de alejarse de ella, aún sabiendo que esto significa quedarse solo.

"Yo no estoy de acuerdo cuando llega Azalia y empieza a decir cosas, porque es muy agresiva para hablar, exagera muchísimo todo. Como que ese tipo de energía tan fuerte, no va. Yo también respondo, pero al menos intentando no mentar madres. A mí no me gusta que cuando Azalia se enoja, saca cosas de afuera, no estoy de acuerdo y ya lo hizo más de una vez", dijo el conductor de TV.

A Fernando Lozada no le gusta la personalidad de Azalia y prefiere alejarse de ella en La Granja VIP|ESPECIAL

Por último, Fer Lozada le confesó a Manelyk que se siente muy confundido porque no sabe lo que podría estar pasando afuera y la eliminación de Pascal Nadaud de La Granja VIP le dejó más dudas que respuestas. De modo que este fue el empuje que necesitaba para darse cuenta de que en realidad no quería seguir formando parte de su alianza, menos desde que notó que las estrategias que seguirán serán fuertes y muy alejadas de sus valores.