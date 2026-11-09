Las diferencias entre Bebeshita y Kevyn “Bicolor” siguen dando de qué hablar dentro de La Granja VIP, pero esta vez la conversación tomó otro rumbo cuando la influencer habló con Manelyk sobre las actitudes de Kunno. Durante el intercambio, la granjera cuestionó que el creador de contenido le reclame a Kevyn por la manera en que la trata, cuando, desde su perspectiva, él tampoco tiene el mejor comportamiento con ella. Bebeshita dejó claro que no entiende por qué Kunno se muestra tan preocupado por la relación que mantiene con Kevyn, si también ha tenido comportamientos que le molestan. Su comentario puso sobre la mesa una situación que parece incomodarla desde hace tiempo: los gritos y la indiferencia que, asegura, recibe del influencer.

Bebeshita señala las contradicciones de Kunno frente a Manelyk

En su plática con Manelyk, Bebeshita recordó que Kunno también le ha levantado la voz, por lo que no considera justo que él cuestione constantemente el trato que recibe de Kevyn “Bicolor”. Para ella, antes de señalar la manera en que otra persona se relaciona con ella, Kunno también debería prestar atención a sus propias actitudes. La influencer no se limitó a mencionar los gritos, sino que también habló de los momentos en los que intenta acercarse a Kunno y él simplemente la ignora. Esta indiferencia es otro de los comportamientos que le generan molestia, pues siente que existe una contradicción entre lo que él reclama y la forma en que se comporta cuando ella busca hablarle.

Bebeshita y Manelyk Bebeshita exhibe las actitudes de Kunno en La Granja VIP: “Él también me grita” (La Granja VIP)

¿Qué pasará con la relación entre Bebeshita y Kunno?

La conversación con Manelyk dejó ver que Bebeshita tiene sus propios motivos para cuestionar a Kunno, más allá de los conflictos que mantiene con Kevyn. Mientras algunos habitantes de La Granja VIP han expresado preocupación por la dinámica entre la influencer y el cantante, ella también quiere que se tome en cuenta cómo la tratan los demás. Ahora queda por ver si Kunno se entera de estos comentarios y decide hablar directamente con Bebeshita para aclarar sus diferencias. Por lo pronto, la influencer dejó claro que no está dispuesta a pasar por alto las actitudes que también le incomodan.