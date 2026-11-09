La elaboración de queso y mantequilla se convirtió en una de las actividades de los Granjeros de La Granja VIP, quienes recibieron una clase especial de un experto para conocer el proceso detrás de estos productos lácteos. Durante la experiencia, todos participaron y aprendieron algunos de los pasos necesarios para transformar la leche de vaca en alimentos que pueden preparar en casa. Esta actividad permitió a los habitantes del reality acercarse a una de las labores tradicionales del campo y descubrir que hacer queso fresco no necesariamente requiere maquinaria especializada ni ingredientes difíciles de conseguir. Si quieres replicar esta experiencia, te compartimos una receta sencilla para preparar tu propio queso.

¿Qué necesitas para preparar queso fresco en casa como en La Granja VIP?

Para elaborar queso fresco de manera artesanal, necesitas pocos ingredientes y algunos utensilios básicos de cocina. La receta utiliza un ácido, como vinagre blanco o jugo de limón, para separar los sólidos de la leche y conseguir la cuajada. Para preparar aproximadamente una porción de queso, necesitarás dos litros de leche entera de vaca, 80 mililitros de vinagre blanco o jugo de limón recién exprimido y una cucharadita de sal. Es preferible utilizar leche fresca pasteurizada y evitar la ultrapasteurizada (UHT), ya que puede dificultar el proceso de cuajado.

Ivonne ¿Cómo hacer queso al estilo de La Granja VIP? Así aprenden los Granjeros (La Granja VIP)

Paso a paso: así puedes elaborar tu propio queso

Primero, coloca la leche en una olla grande, agrega la sal y calienta a fuego medio hasta alcanzar aproximadamente 90 °C, justo antes de que hierva . Después, baja la intensidad del fuego y añade poco a poco el vinagre o el limón mientras remueves suavemente. En ese momento comenzarás a notar cómo se separan los sólidos de un líquido amarillento conocido como suero.

. Después, baja la intensidad del fuego y añade poco a poco el vinagre o el limón mientras remueves suavemente. En ese momento comenzarás a notar cómo se separan los sólidos de un líquido amarillento conocido como suero. Apaga la estufa, tapa la olla y deja reposar la preparación entre cinco y diez minutos. Posteriormente, coloca una gasa limpia sobre un colador y vierte la mezcla para separar la cuajada del suero.

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