Pablo Montero reacciona a la salida de Natalia Alcocer de La Granja VIP: por esta razón no fue a recogerla

Natalia Alcocer abandonó La Granja VIP el domingo 8 de noviembre, pues una serie de problemas emocionales hicieron imposible que siguiera en la competencia. Y uno de los primeros en pronunciarse ante esta situación, fue Pablo Montero, su novio, quien no dudó en hablar sobre lo que pasó y hasta terminó ventilando en qué términos está su relación.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el cantante le dedicó un caluroso mensaje a “La Vikinga”, en el que reconoció la valentía que tuvo para tomar la decisión de salir del proyecto sin ser eliminada por el público. “Hola, Nat. Este mensaje es para que sepas que admiro y respeto tu decisión. Espero que todo esté bien, nos vemos pronto y te quiero mucho”, fueron las palabras con las que reaccionó a esta polémica salida en la que no estuvo presente.

La Granja VIP Pablo Montero no fue por Natalia Alcocer a La Granja VIP y tuvo que ir su ex. FOTO: ESPECIAL

¿Qué dijo Pablo Montero tras la salida de Natalia Alcocer de La Granja VIP?

En este post que rápidamente se viralizó entre los seguidores del reality show, Pablo Montero refrendó su admiración por Natalia Alcocer, pues señaló que le pareció lo mejor que la conductora pusiera en primer lugar su bienestar. Además, volvió a resaltar las ganas que tiene de que se reencuentren y le recordó que la apoya, tal como hizo cuando estuvieron juntos en el programa.

“Amo completamente que te hayas priorizado y que tu decisión haya sido pensando en ti y en lo que tú deseas. Aquí estoy para ti”, concluyó Pablo Montero en su dedicatoria a “La Vikinga” que enterneció a los internautas, incluyendo a Ana Sofía, su sobrina y quien hasta se peleó con Azalia Ojeda con tal de defenderlo.

¿Por qué Pablo Montero no fue a recoger a Natalia Alcocer? Esto hacía mientras su novia renunciaba a La Granja VIP

Además de lo sorprendente que resultó la renuncia de Natalia Alcocer a La Granja VIP, un detalle que llamó mucho la atención, fue la ausencia de Pablo Montero en el foro. Esto porque hubo quienes pensaron que al ser pareja, él sería el primero en querer abrazarla y consolarla por todo lo que pasó.

Sin embargo, el que estuvo presente fue Michael Cohn, su ex y padre de una de sus hijas. Al respecto, el cantante evitó tocar el tema y se enfocó solo en mandarle buenos deseos a “La Vikinga”, pero en sus historias de redes sociales mostró que ni siquiera estaba en CDMX, sino que se fue a pasar unos días a Torreón y por esto que Pablo Montero no habría ido a recoger a Natalia Alcocer en un momento tan delicado.