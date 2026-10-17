ÚLTIMA HORA: Mónica Escobedo es NOMINADA por Niurka, tras doble Traición en La Granja VIP

El viernes de Traición La Granja VIP vivió una nueva sorpresa. El pajarito de la suerte, "Copetes", provocó que la Tabla de Nominados terminara en una Traición doble que afectó a Mónica Escobedo.

Esta semana, tras ganar el reto del jueves de Salvación, Azalia Ojeda tenía el poder de la Traición, es decir, podría sacar a alguien de la Tabla de Nominados e incluir a otro Granjero. No fue sorpresa que Mono Osuna se salvará, pero si hubo cambios importantes.

Aunque Azalia decidió elegir a Niurka para ponerla en riesgo, la cubana tuvo la oportunidad también de subir a alguien más y se fue en contra de Mónica.

La comediante afirmó que ya se imaginaba que ella sería la elegida: "lleva como una semana rara, enojada, como de malas, como cuchillito de palo provocándome y está bien, no le hice nada que yo sepa, pero así es el juego y si tengo que ir a la Tabla vamos a la Tabla".

Niurka reaccionó de inmediato y explicó la razón de su nominación: "he respondido a las estupideces que dice, que son muy seguidas. No estoy pendiente de ella, no me amanezco ni me acuesto pensando en ella, al contrario, todo el tiempo estoy escuchando las tonterías que dice y las cosas incongruentes que hay que tolerar".

La cubana añadió que iba a compartir con ella la Tabla de Nominados porque, desde hace semanas era lo que ella y su equipo estaban buscando.

ÚLTIMA HORA: Niurka y Mónica Escobedo son traicionadas por Azalia y queda NOMINADO con riesgo de ser eliminado el próximo domingo en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

Así quedó a la Tabla de Nominados tras la Traición doble

Luego de todos los movimientos sorpresa que sucedieron esta semana, así quedo la Tabla de Nominados:



Kevyn Contreras Bicolor , por el Legado que dejó Pascal

, por el Legado que dejó Pascal Julio Camejo , por el poder del Huevo dorado que ejerció Bicolor.

, por el poder del Huevo dorado que ejerció Bicolor. Niurka por ser traicionada por Azalia Ojeda.

por ser traicionada por Mónica Escobedo por ser traicionada por Niurka .

por ser traicionada por . Pimpinela Escarlata que recibió una amonestación por un comentario que hizo e infringió las reglas de convivencia.

Recuerda que tienes hasta el próximo domingo 18 de octubre para votar y salvar a tu Granjero favorito. Solo debes ingresar a la página oficial de Azteca UNO, buscar la pestaña de La Granja VIP y luego dar clic en "Vota".