Bebeshita anuncia que TERMINÓ con Bicolor en La Granja VIP, pero sus compañeros no le creen: “Todos los días lo terminas”

Daniela Alexis “Bebeshita” volvió a poner sobre la mesa su relación con Kevyn Contreras “Bicolor” durante una conversación con otros granjeros. La influencer aseguró que había decidido terminar con el comediante, pero el anuncio provocó una serie de comentarios entre sus compañeros, quienes le recordaron que ya había expresado lo mismo en otras ocasiones. Entre bromas y preguntas, todos quisieron saber qué había ocurrido esta vez.

“Pues hoy lo terminé”, anunció Bebeshita cuando la conversación se dirigió hacia su situación sentimental. La respuesta no tardó en llegar: “Todos los días lo terminas”, le dijeron en dos ocasiones, poniendo en duda que la decisión fuera definitiva.

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¿Por qué Bebeshita decidió terminar con Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP?

La declaración despertó la curiosidad de los granjeros, que comenzaron a preguntarle a Bebeshita qué había pasado con Bicolor. “¿Pero por qué fue hoy?”, cuestionó Kunno, mientras otros repetían: “Queremos saber, queremos saber”.

Sin embargo, la influencer no explicó con claridad el motivo de su decisión. Por su parte, Bicolor intervino con una declaración sobre su manera de comportarse: “Soy distraído, chiquilla, pero estoy aquí presente. No me he ido”.

Bebeshita y Bicolor ya habían tenido diferencias en La Granja VIP

El anuncio llega después de varios episodios que han puesto a prueba el acercamiento entre ambos. A principios de octubre, Bebeshita manifestó sus dudas sobre darle otra oportunidad a Kevyn, incluso después de que él le asegurara que quería hacer las cosas de manera diferente.

Días después, el 9 de octubre, el comediante también expresó su inconformidad al ver a Daniela abrazando a Pascal Nadaud. Bicolor le pidió que lo dejara tranquilo después de aquel episodio.

Las diferencias continuaron durante la sexta semana. En una conversación difundida el 15 de octubre, Bebeshita y Kevyn intercambiaron reclamos sobre sus compañeros, las estrategias del juego y las bromas que realizan durante la convivencia.

No obstante, también hubo acercamientos recientes. El 16 de octubre ambos habían pasado la noche juntos después de la dinámica de La Salvación, un episodio que volvió a despertar comentarios sobre su relación.