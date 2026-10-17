Julio Camejo hizo merengue cubano en honor a la hija de Kevyn Bicolor y así puedes prepararlo en casa
Es una receta con pocos ingredientes pero que requiere de trabajo y paciencia
A pesar de la distancia, Kevyn Contreras Bicolor decidió sorprender a una de sus pequeñas que está celebrando su cumpleaños. Le pidió ayuda a Julio Camejo para cocinar un pequeño pastel y luego, al lado de todos los Granjeros, cantarle "Las mañanitas" a la cámara. Tras el emotivo momento, comieron merengue cubano y si se te antojó, así puedes prepararlo.
El merengue cubano usualmente es utilizado para cubrir pasteles. Su preparación es sencilla y brinda un toque dulce sin muchos ingredientes, esto es todo lo que necesitas:
- Cuatro claras de huevo.
- 250 gramos de azúcar blanco.
- 1/4 de taza de agua.
- Unas gotitas de vinagre o sal.
- Jugo de limón.
Receta de merengue cubano
Aunque dentro de La Granja VIP Julio Camejo tuvo que adaptarse a los pocos ingredientes con lo que contaba y básicamente utilizó claras de huevo y un poco de azúcar, en realidad, la receta completa del merengue cubano es la siguiente:
- Separa las yemas del huevo y coloca únicamente las claras en un tazón o la batidora.
- Bate constantemente hasta obtener una consistencia cremosa. Es importante que alcancen un punto de nieve, es decir, que estén firmes pero no secas.
- Una vez con la consistencia deseada, agrega la pizca de sal o unas gotitas de vinagre para ayudar a estabilizar la mezcla.
Para hacer el almíbar:
- En una hoja olla pequeña coloca el azúcar con el agua. Toma en cuenta que la cantidad de azúcar debe ser siempre el doble del peso de las claras.
- Lleva la mezcla a fuego medio y y mueve hasta que al tomarlo con una cuchara o tenedor se forme un hilo o una burbuja espesa.
- Sin dejar de batir las claras, vierte el almíbar caliente poco a poco por el borde del tazón. Es muy importante que no caiga directamente sobre las claras de huevo para que no las aplaste.
- Una vez integrado todo el almíbar se añaden las gotas de limón. También se puede incorporar una cucharadita de esencia de vainilla.
- La mezcla debe seguir batiéndose hasta que el tazón pueda voltearse y nada se derrame, lo que puede tomar alrededor de 10 minutos.
Cabe decir que una vez que la mezcla de claras estuvo lista, Julio Camejo colocó un poco en tenedores y luego los llevó directamente al fuego para darle una consistencia de malvaviscos asados que encantaron a todos los que los Granjeros que los probaron.