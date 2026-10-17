Julio Camejo hizo merengue cubano en honor a la hija de Kevyn Bicolor y así puedes prepararlo en casa

A pesar de la distancia, Kevyn Contreras Bicolor decidió sorprender a una de sus pequeñas que está celebrando su cumpleaños. Le pidió ayuda a Julio Camejo para cocinar un pequeño pastel y luego, al lado de todos los Granjeros, cantarle "Las mañanitas" a la cámara. Tras el emotivo momento, comieron merengue cubano y si se te antojó, así puedes prepararlo.

El merengue cubano usualmente es utilizado para cubrir pasteles. Su preparación es sencilla y brinda un toque dulce sin muchos ingredientes, esto es todo lo que necesitas:



Cuatro claras de huevo.

250 gramos de azúcar blanco.

1/4 de taza de agua.

Unas gotitas de vinagre o sal.

Jugo de limón.

Receta de merengue cubano

Aunque dentro de La Granja VIP Julio Camejo tuvo que adaptarse a los pocos ingredientes con lo que contaba y básicamente utilizó claras de huevo y un poco de azúcar, en realidad, la receta completa del merengue cubano es la siguiente:



Separa las yemas del huevo y coloca únicamente las claras en un tazón o la batidora.

y coloca únicamente las claras en un tazón o la batidora. Bate constantemente hasta obtener una consistencia cremosa. Es importante que alcancen un punto de nieve, es decir, que estén firmes pero no secas.

Una vez con la consistencia deseada, agrega la pizca de sal o unas gotitas de vinagre para ayudar a estabilizar la mezcla.

Para hacer el almíbar:



En una hoja olla pequeña coloca el azúcar con el agua. Toma en cuenta que la cantidad de azúcar debe ser siempre el doble del peso de las claras.

con el agua. Toma en cuenta que la cantidad de debe ser siempre el doble del peso de las claras. Lleva la mezcla a fuego medio y y mueve hasta que al tomarlo con una cuchara o tenedor se forme un hilo o una burbuja espesa.

Sin dejar de batir las claras , vierte el almíbar caliente poco a poco por el borde del tazón. Es muy importante que no caiga directamente sobre las claras de huevo para que no las aplaste.

, vierte el caliente poco a poco por el borde del tazón. Es muy importante que no caiga directamente sobre las para que no las aplaste. Una vez integrado todo el almíbar se añaden las gotas de limón . También se puede incorporar una cucharadita de esencia de vainilla .

se añaden las gotas de . También se puede incorporar una cucharadita de esencia de . La mezcla debe seguir batiéndose hasta que el tazón pueda voltearse y nada se derrame, lo que puede tomar alrededor de 10 minutos.

Cabe decir que una vez que la mezcla de claras estuvo lista, Julio Camejo colocó un poco en tenedores y luego los llevó directamente al fuego para darle una consistencia de malvaviscos asados que encantaron a todos los que los Granjeros que los probaron.