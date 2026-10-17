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Julio Camejo hizo merengue cubano en honor a la hija de Kevyn Bicolor y así puedes prepararlo en casa

Es una receta con pocos ingredientes pero que requiere de trabajo y paciencia

Merengue cubano.jpg

A pesar de la distancia, Kevyn Contreras Bicolor decidió sorprender a una de sus pequeñas que está celebrando su cumpleaños. Le pidió ayuda a Julio Camejo para cocinar un pequeño pastel y luego, al lado de todos los Granjeros, cantarle "Las mañanitas" a la cámara. Tras el emotivo momento, comieron merengue cubano y si se te antojó, así puedes prepararlo.

El merengue cubano usualmente es utilizado para cubrir pasteles. Su preparación es sencilla y brinda un toque dulce sin muchos ingredientes, esto es todo lo que necesitas:

  • Cuatro claras de huevo.
  • 250 gramos de azúcar blanco.
  • 1/4 de taza de agua.
  • Unas gotitas de vinagre o sal.
  • Jugo de limón.
Merengue.jpg

Receta de merengue cubano

Aunque dentro de La Granja VIP Julio Camejo tuvo que adaptarse a los pocos ingredientes con lo que contaba y básicamente utilizó claras de huevo y un poco de azúcar, en realidad, la receta completa del merengue cubano es la siguiente:

  • Separa las yemas del huevo y coloca únicamente las claras en un tazón o la batidora.
  • Bate constantemente hasta obtener una consistencia cremosa. Es importante que alcancen un punto de nieve, es decir, que estén firmes pero no secas.
  • Una vez con la consistencia deseada, agrega la pizca de sal o unas gotitas de vinagre para ayudar a estabilizar la mezcla.

Para hacer el almíbar:

  • En una hoja olla pequeña coloca el azúcar con el agua. Toma en cuenta que la cantidad de azúcar debe ser siempre el doble del peso de las claras.
  • Lleva la mezcla a fuego medio y y mueve hasta que al tomarlo con una cuchara o tenedor se forme un hilo o una burbuja espesa.
  • Sin dejar de batir las claras, vierte el almíbar caliente poco a poco por el borde del tazón. Es muy importante que no caiga directamente sobre las claras de huevo para que no las aplaste.
  • Una vez integrado todo el almíbar se añaden las gotas de limón. También se puede incorporar una cucharadita de esencia de vainilla.
  • La mezcla debe seguir batiéndose hasta que el tazón pueda voltearse y nada se derrame, lo que puede tomar alrededor de 10 minutos.

Cabe decir que una vez que la mezcla de claras estuvo lista, Julio Camejo colocó un poco en tenedores y luego los llevó directamente al fuego para darle una consistencia de malvaviscos asados que encantaron a todos los que los Granjeros que los probaron.

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