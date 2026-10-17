Kunno REPASA los objetos que desaparecieron en La Granja VIP: ¿Bebeshita está entre las sospechosas?

Kunno volvió a mencionar los objetos que han desaparecido en La Granja VIP y aseguró que todavía no encuentra algunos de sus accesorios personales. Durante una conversación con sus compañeros, también surgieron preguntas sobre otras pertenencias que nadie ha podido localizar. Lo que varios granjeros desconocen es que Daniela Alexis “Bebeshita” tiene una misión secreta que consiste en llevarse artículos sin ser descubierta, una dinámica relacionada con el presupuesto semanal.

¡Misión secreta a cambio de dinero! “Bebeshita” será puesta a prueba para tener una gran ganancia en el presupuesto semanal de La Granja VIP

¿Por qué desaparecen objetos en La Granja VIP y qué tiene que ver Bebeshita?

Entre los granjeros que comenzaron a notar la ausencia de sus pertenencias se encuentra Kunno, quien anteriormente había reportado que no encontraba su maquillaje. El influencer incluso advirtió que dejaría de participar en las dinámicas y de comer si no recuperaba sus productos. Durante la búsqueda, también llegó a considerar que Kevyn Contreras “Bicolor” podría estar involucrado. Sin embargo, todavía nadie sospechó de Bebeshita.

Por su parte, Rafael Mercadante señaló que sus sombreros continuaban sin aparecer. “Sigue sin aparecer también mis sombreros, chingada madre”, expresó durante la conversación, en la que otros participantes también mencionaron artículos que no habían logrado localizar.

¿Qué otros objetos desaparecieron en La Granja VIP?

La lista continuó con una fotografía de Pascal Nadaud, luego de que Fernando Lozada, quien formó una estrecha amistad con el exgranjero durante la competencia, preguntara si alguien la había tomado.

El café también fue mencionado durante el intercambio, cuando un participante explicó que ya habían revisado diferentes lugares sin encontrarlo.

“Porque hemos buscado por todas partes y no aparece”, comentó uno de ellos. Otro planteó la posibilidad de que alguien hubiera cambiado el producto de lugar o lo hubiera escondido.

¿Cuánto dinero puede conseguir Bebeshita por cada objeto que tome en La Granja VIP?

La misión de Bebeshita también representa una oportunidad para aumentar los recursos de los granjeros. Por cumplir con los encargos de la lista, Bebeshita puede sumar 1,000 pesos al fondo común. Para conseguirlo, debe llevarse las pertenencias sin que los demás descubran su participación. La recompensa no es para ella, sino para el presupuesto que comparten los participantes.

