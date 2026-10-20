Manelyk HABLA de los celos de Bebeshita por Bicolor en La Granja VIP: “Le dijo a Kunno que le coqueteo”

Manelyk González habló sobre los señalamientos de Daniela Alexis “Bebeshita” respecto a su relación con Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP. Durante una conversación con el propio Bicolor y Fernando Lozada, la granjera se refirió a los comentarios de su compañera, quien habría manifestado su molestia porque considera que Manelyk le coquetea al participante.

Kevyn “Bicolor” Contreras ADVIERTE a Bebeshita en La Granja VIP: “Jamás me expresé así de Manelyk, cuida tus palabras”

¿Qué dijo Manelyk González sobre los celos de Bebeshita por Bicolor en La Granja VIP?

Durante el intercambio, Contreras explicó que había tenido un desacuerdo con Bebeshita después de que ella asegurara, frente a Manelyk, que él había hablado mal de su compañera. El granjero rechazó esa versión y señaló que sus comentarios habían sido diferentes a los que ella le atribuyó.

En medio de la conversación también surgió el tema de los celos de Bebeshita. Según lo comentado por los participantes, ella había manifestado a Kunno su incomodidad porque consideraba que Manelyk coqueteaba con Bicolor.

Sin embargo, Manelyk rechazó que existiera ese tipo de acercamiento entre ellos y aseguró que ni siquiera mantienen un trato tan cercano como para interpretar sus interacciones de esa manera. “Güey, ni siquiera nos llevamos, o sea”, expresó la granjera al referirse a la situación.

Además, explicó que respeta a su compañera y que algunos de los gestos que intercambia con Bicolor forman parte de las bromas que hacen cuando coinciden. “Yo la respeto”, añadió Manelyk, mientras los participantes continuaban hablando sobre la manera en que se relacionan dentro de La Granja VIP.

Por su parte, Lozada intervino para compartir su percepción sobre el trato entre ambos granjeros. Aseguró que, desde su punto de vista, existe una separación clara en la manera en que interactúan. “Créanme que entre ustedes se ve muy marcada esa línea”, comentó Fernando, quien agregó que percibe ese límite tanto de parte de Manelyk como de Bicolor.

Bicolor también explicó que suele hacer gestos con la cara como parte de sus bromas y que no necesariamente tienen algún significado especial. “Lo hago de broma porque a mí me da risa”, señaló durante el intercambio. Incluso, Manelyk comentó que preferiría dejar de hacer algunos de esos gestos que intercambian para evitar que fueran interpretados de otra manera.

