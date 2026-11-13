La convivencia y las actividades dentro de La Granja VIP han permitido que los participantes descubran facetas de sus compañeros que quizá no esperaban. Esta vez, Manelyk sorprendió al hablar sobre Kevyn “Bicolor” y reconocer que, aunque inicialmente pensó que sería más complicado trabajar con él, terminó llevándose una impresión diferente. La integrante de la Resistencia compartió su percepción sobre el desempeño de Kevyn y admitió que el trabajo no resultó tan difícil como imaginaba. Incluso, destacó que el granjero sí cumplió con sus responsabilidades y que había algo particular en su manera de trabajar que llamó su atención.

Manelyk cambia su percepción sobre Kevyn “Bicolor” tras verlo trabajar en La Granja VIP

Aunque Manelyk tenía ciertas dudas sobre cómo sería trabajar con Kevyn, su experiencia terminó siendo distinta a lo que esperaba. La influencer reconoció que al principio pensó que tendría más dificultades para realizar las actividades junto a él, pero aseguró que el granjero sí hizo bien su trabajo. Su comentario llamó la atención porque, en medio de las diferencias, estrategias y tensiones que han marcado la convivencia en la competencia, también hay momentos en los que los participantes reconocen las capacidades de sus compañeros.

Manelyk ¿Cambió de opinión? Manelyk admite que Kevyn “Bicolor” la SORPRENDIÓ con su trabajo en La Granja VIP (La Granja VIP)

En esta ocasión, Manelyk no tuvo problema en admitir que Kevyn respondió de manera favorable a las responsabilidades que tenía dentro de la granja. Su valoración dejó ver que, al menos desde su experiencia, el desempeño del participante fue mejor de lo que había anticipado.

El horario en el que Kevyn mostraba su mejor desempeño

Además de reconocer que Kevyn trabajó bien, Manelyk compartió un detalle particular sobre su rendimiento durante las jornadas en La Granja VIP: consideró que él trabajaba mejor durante la noche. Esta observación agregó un elemento interesante a su comentario, pues no solamente habló de su disposición para cumplir con las actividades, sino también del momento en el que parecía desenvolverse mejor.

Así, Manelyk dejó claro que su experiencia trabajando con Kevyn fue menos complicada de lo que había imaginado. Aunque la competencia continúa y las diferencias entre los participantes forman parte de la dinámica del reality, su reconocimiento demuestra que también puede identificar los aspectos positivos de quienes comparten la experiencia con ella.