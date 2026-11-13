Mono Osuna le dice a Rafa Mercadante que NUNCA podrá llegar a Hollywood y confiesa su sueño frustrado en La Granja VIP

Antes de que se convirtiera en una figura de realities, Mario “Mono” Osuna fue futbolista y jugó en diferentes equipos, pero tuvo un anhelo que no pudo cumplir y que a sus 38 años, es prácticamente imposible de alcanzar. Se trata de ir a un Mundial de Futbol como parte de la Selección Nacional, pues si bien sí llegó a ser seleccionado, no participó en este tipo de torneos tan importantes y le confesó a Rafa Mercadante que él intuía que no le llegaría la oportunidad.

Así se lo reveló durante una plática en la que se olvidaron de todas sus rivalidades para hablar sobre sus intereses y metas a futuro. Fue en ese momento, que el actor se animó a preguntarle si alguna vez quiso jugar en este evento deportivo, pero no se imaginó que la respuesta llegaría acompañada de un recordatorio acerca de los límites que también tiene en su trayectoria artística.

“Ese siempre es un sueño, pero obviamente sabes en qué lugar estás. Es como si yo te dijera si añoras estar en Hollywood. Tú sabes que sí, pero sabes que no pasará. Cada uno lo sabe”, expresó el polémico Granjero, que recién tuvo un enfrentamiento con Julio Camejo porque cuestionó su carrera.

¿Por qué Mono Osuna no jugó ningún Mundial de Futbol con la Selección Mexicana?

La razón por la que el atleta no llegó a ser seleccionado para representar a México en el Mundial, es mucho más sencilla de lo que puede pensarse y se limita al hecho de que no fue considerado por los Directores Técnicos que hicieron las convocatorias. De acuerdo con la información disponible, el paso del Mono Osuna en la Selección Mexicana se limitó a partidos amistosos y juegos en la Copa América 2015, pero su desempeño no habría sido suficiente para que lo consideraran.

ponen-alto-a-mono.jpg El "Mono" Osuna quedó fuera de una pelea con Rafa Mercadante (ESPECIAL)

En su lugar, se enfocó en los equipos donde se desarrollaba como centrocampista, y finalmente, se retiró del futbol profesional en 2024, después de su estancia en el Juárez FC. Esto no significó el fin de su carrera deportiva, ya que al poco tiempo entró a Exatlón México, donde demostró su habilidad para los circuitos y tiros, lo que hizo que ganara el primer lugar y para su siguiente participación, fue subcampeón.