“No le interesa a nadie”: Así se expresó Julio Camejo de este rival y destapa su peor error en La Granja VIP

Aunque Julio Camejo siempre se ha jactado de llevar un “juego limpio” en La Granja VIP, no significa que no tenga rivalidades marcadas. Y una de las que parece que no ha podido superar, es con Fernando Lozada, que si bien ya fue eliminado, parece que sigue haciéndolo pensar sobre la negativa a jugar en equipos y cómo esto podría haber ocasionado su participación.

Esta revelación la hizo mientras hablaba sobre la postura de Niurka a no hacer nada con tal de fastidiar a Manelyk. Por lo que Rafa Mercadante mencionó que si Fer siguiera, ya estaría con muchos corajes, pero se perdió de todos estos momentos por una mala estrategia, a lo que Julio le dijo que desde su perspectiva, este Granjero se fue simplemente por no ser claro respecto a sus lealtades y ese habría sido su mayor error.

“Mira que le dijimos al cabr*n que jugara. Y el que no, que era un simio solitario. Pues ese pinch* simio no le interesa a nadie, vete a la v*rg*. Y sí, se fue a la v*rga ese simio”, dijo Camejo con un tono sarcástico, haciendo referencia al apodo que usaba con Pascal Nadaud.

La Granja VIP Julio Camejo le hizo burla a Fernando Lozada usando el apodo que tenía con Pascal Nadaud. FOTO: ESPECIAL

¿Por qué Fernando Lozada fue eliminado de La Granja VIP?

Esta no es la primera vez que los integrantes hablan sobre las posibles razones que llevaron a Fernando Lozada a ser eliminado de La Granja VIP. Y es que si bien todos reconocían sus fortalezas como jugador y lo dedicado que era de Peón por más cansado que estuviera, también hay quienes al igual que Julio Camejo, piensan que le salió contraproducente decir que no tenía equipo, aunque siempre parecía favorecer a Manelyk.

Por lo que precisamente estas estrategias, lo pusieron en la mira de todos y un movimiento inesperado de Kevyn Contreras resultó en la eliminación de Fernando Lozada. Todo porque en un Miércoles de Asamblea lo salvó de la tabla a cambio de apoyar a los “Disfuncionales” a la hora de echar tierra, pero el conductor de “Al Extremo” no cumplió con su palabra, así que cuando el “Bicolor” tuvo la Traición Doble en sus manos, no dudó en cobrarle que rompiera su palabra y lo nominó en viernes, para verlo salir el domingo.