Este domingo 29 de noviembre es clave en la competencia de La Granja VIP, ya que nos estamos acercando cada vez un poco más a la recta final del reality y además hoy conoceremos al doceavo eliminado, pero aún estas a tiempo de emitir tu voto para poder salvar a tu Granjero favorito y es sumamente sencillo.

Primero debes entrar a la página de votaciones dando click aquí. En la página podrás ver el nombre de los Nominados: Manelyk González, “Mono” Osuna e Ivonne Montero. Tienes 10 votos para darlos a tu Granjero favorito o bien repartirlos como quieras.

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¿Cómo desbloquear 10 votos extra en La Granja VIP?

¡Sencillo! Para poder obtener 10 votos más y darlos a tu Granjero favorito, lo único que debes hacer es ver completo el video que te aparece en la página de votaciones después de haber emitido tus primeros 10 votos y automáticamente tendrás más.

Si quieres seguir votando lo puedes hacer si respondes una breve encuesta.

App para ver EN VIVO y GRATIS la gala de Eliminación de hoy domingo 29 de noviembre

Recuerda que puedes ver la gala por la señal de Azteca UNO, pero si quieres poder verla desde cualquier dispositivo móvil, puedes descargar la Aplicación de TV Azteca En Vivo desde la tienda de aplicaciones desde un dispositivos iOS o Andorid.

¿Cuándo saldrán los Atletas de La Granja VIP?

Estos fueron días de grandes sorpresas, pues no solo fue la semana de los 7 pecados capitales, donde los Granjeros se enfrentaron a sus propios miedos, sino que tuvieron una grata visita de los Atletas que han pasado por Exatlón México, Yann Lobo, Marysol Cortés, Ernesto Cázares y Gloria Murrillo, quienes después de haber estado una semana viviendo la experiencia de La Granja VIP, esta noche les diremos adiós durante la Gala de Eliminación.