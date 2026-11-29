La recta final de La Granja VIP también ha dado espacio para conversaciones sobre lo que significaría ganar el millonario premio del reality. En esta ocasión, Julio Camejo compartió su opinión sobre quién considera que debería llevarse la victoria y explicó que, desde su perspectiva, hay participantes que podrían aprovechar mucho más ese dinero debido a las responsabilidades que tienen fuera del programa. Durante una conversación, el actor dejó claro que se trata de una cuestión de prioridades y de pensar en lo que cada persona necesita. Por ello, mencionó que le gustaría que Kevyn “Bicolor” o Ivonne Montero fueran quienes consiguieran el premio, pues considera que ambos tienen motivos importantes para darle un uso que va más allá de los gustos personales.

Julio Camejo habla de los motivos por los que Kevyn o Ivonne deberían GANAR

Al explicar su postura, Julio puso como ejemplo la situación familiar de Kevyn “Bicolor”, quien tiene seis hijos. Para el actor, obtener el dinero del premio representaría una oportunidad para que el participante pudiera cubrir los gastos y atender las necesidades de sus pequeños. Por otro lado, también mencionó a Ivonne Montero, quien podría destinar ese recurso al tratamiento de su hija Antonella. De esta manera, Camejo destacó que existen situaciones personales que hacen que el dinero pueda convertirse en un apoyo mucho más significativo.

Kevyn y Julio Julio Camejo revela quién MERECE GANAR La Granja VIP (La Granja VIP)

El actor también hizo una reflexión sobre quienes podrían utilizar el premio simplemente para comprar cosas de lujo. Sin descalificar que cada participante tenga sus propios planes, dejó ver que, para él, hay una diferencia entre conseguir el dinero para darse ciertos gustos y recibirlo para atender responsabilidades familiares importantes. Sus palabras abrieron una conversación sobre el significado que puede tener el premio para cada uno de los granjeros. Aunque la competencia se define por el desempeño y el apoyo del público, Julio dejó clara su postura: considera que tanto Kevyn como Ivonne tienen razones familiares de peso para recibir ese reconocimiento. ¿Coincidirán los seguidores del reality con la reflexión del actor?