Una plática entre los granjeros terminó sacando a la luz una desagradable experiencia que vivió Gloria Murillo fuera de las cámaras. La exatleta de Exatlón México compartió que fue víctima de la delincuencia, luego de que robaran una de las piezas de su automóvil, una situación que seguramente le provocó bastante molestia. El tema llamó la atención porque, aunque Gloria suele compartir diferentes aspectos de su vida, esta vez recordó un episodio relacionado con la inseguridad que enfrentó en octubre de 2025. La deportista contó su experiencia durante una conversación en La Granja VIP, donde los participantes han aprovechado distintos momentos para hablar de sus vivencias personales.

¿Qué le robaron a Gloria Murillo de su automóvil?

El incidente ocurrió en octubre de 2025, cuando Gloria Murillo denunció a través de sus historias de Instagram que alguien había robado el espejo lateral de su vehículo. La situación no solamente dejó su automóvil sin esta pieza, sino que también provocó daños en la zona donde estaba colocada. La exintegrante de Exatlón México compartió una fotografía en la que se podía observar la carcasa rota y los cables sueltos que quedaron después del robo. Junto a la imagen, publicó un mensaje con bastante sarcasmo: “México mágico”, haciendo referencia a la desagradable situación que acababa de experimentar.

En aquella ocasión, Gloria no especificó el lugar exacto donde ocurrió el incidente ni compartió mayores detalles sobre lo sucedido. Sin embargo, la imagen que publicó permitió conocer las condiciones en las que quedó su automóvil después de que le quitaran el espejo. Ahora, al recordar esta experiencia frente a sus compañeros de La Granja VIP, la deportista volvió a poner sobre la mesa un problema que afecta a muchos automovilistas: el robo de autopartes. Aunque se trata de un episodio ocurrido en 2025, su relato llamó la atención de los granjeros y permitió conocer un poco más sobre las situaciones que ha enfrentado fuera de la televisión.