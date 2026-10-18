La Granja VIP: Cómo VOTAR para salvar de la Eliminación a Pimpinela, Niurka, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” o a Mónica Escobedo HOY domingo 18 de octubre

La Granja VIP vivirá una nueva noche decisiva este domingo 18 de octubre. Después de una semana de sanciones, estrategias y movimientos en la tabla de nominados, cinco participantes dependen del respaldo del público para continuar dentro de la competencia.

Pimpinela Escarlata, Niurka Marcos, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Mónica Escobedo están en riesgo de convertirse en el sexto eliminado. Sin embargo, sus seguidores todavía pueden apoyarlos mediante las plataformas oficiales del reality.

¿Cómo votar para salvar a los nominados de La Granja VIP hoy?

Para apoyar a tu Granjero favorito, debes ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. También puedes acceder desde la página de Azteca UNO, entrar a la sección del programa y seleccionar la pestaña “Vota”.

App para votar este fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en La Granja VIP 2|La Granja VIP

Una vez dentro, el procedimiento es el siguiente:



Busca el nombre o la fotografía del participante que quieres salvar.

Presiona el botón “+” para asignarle tus votos.

Distribuye los 10 votos disponibles entre uno o varios nominados.

Confirma el envío y espera el mensaje que indique que quedaron registrados.

Puedes darle todos tus votos a Pimpinela, Niurka, Julio Camejo, Bicolor o Mónica Escobedo. También tienes la posibilidad de repartirlos entre distintos participantes, siempre que completes los 10 antes de enviarlos.

¿Cómo votar desde la app de TV Azteca En Vivo?

Otra alternativa para participar es mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. Solo debes abrirla desde tu dispositivo móvil y localizar el anuncio de las votaciones de La Granja VIP.

Después, selecciona al nominado que deseas apoyar, asigna tus votos y confirma tu elección. Recuerda que los votos son para salvar, por lo que el participante que reciba menos apoyo del público deberá abandonar la competencia.

OFICIAL: Lista FINAL de nominados en la sexta semana de La Granja VIP; una última oportunidad para no ser eliminados|Crédito: La Granja VIP

¿Cómo conseguir votos extra para tu Granjero favorito?

Después de utilizar los primeros votos, la plataforma ofrece opciones para seguir apoyando a los nominados. Una de ellas consiste en registrarte con tu correo electrónico o iniciar sesión, siguiendo las indicaciones que aparezcan en pantalla.

También puedes desbloquear votos adicionales mediante la reproducción de videos dentro del portal. Revisa las opciones habilitadas y completa el proceso de envío para que tu apoyo quede registrado.