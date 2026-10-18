La Granja VIP: Hora LÍMITE para VOTAR hoy 18 de octubre y salvar a tu Granjero favorito de ser el sexto Eliminado

La Granja VIP está por vivir una nueva despedida y el público tiene en sus manos una decisión importante. Este domingo 18 de octubre se conocerá al sexto eliminado de la segunda temporada, luego de una semana de estrategias y movimientos que modificaron la tabla de nominados.

Cinco participantes dependen del respaldo de sus seguidores para continuar dentro de la competencia. Sin embargo, el tiempo para apoyarlos está por terminar y será necesario estar atentos a la gala de esta noche para conocer el cierre de las votaciones.

¿Cuál es la hora límite para votar hoy 18 de octubre en La Granja VIP?

Las votaciones cerrarán esta noche durante la Gala de Eliminación, cuando Adal Ramones lo anuncie en vivo. Por lo tanto, los seguidores podrán apoyar a su Granjero favorito hasta que el conductor comunique que terminó el tiempo disponible.

Es importante tener en cuenta que no hay una hora exacta de cierre anunciada previamente. La gala comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, pero ese horario corresponde al inicio del programa.

Por este motivo, lo recomendable es emitir los votos con anticipación y seguir la transmisión para conocer las indicaciones de Adal Ramones. Una vez anunciado el cierre, terminará la oportunidad de influir en la permanencia de los nominados.

¿Quiénes están nominados para ser el sexto eliminado de La Granja VIP?

Después de los cambios que dejó La Traición del viernes 16 de octubre, cinco Granjeros quedaron en la lista definitiva para enfrentar la decisión del público:



Pimpinela Escarlata.

Julio Camejo.

Kevyn Contreras “Bicolor”.

Niurka Marcos.

Mónica Escobedo.

Mario “Mono” Osuna logró abandonar la tabla de nominados durante La Traición. De esta manera, los cinco participantes mencionados son quienes llegan en riesgo a la gala dominical. Quien reciba menos votos deberá despedirse del reality.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la sexta eliminación de La Granja VIP?

La sexta Gala de Eliminación se llevará a cabo hoy domingo 18 de octubre a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Podrás seguirla EN VIVO y gratis por la señal de Azteca UNO.

También estará disponible en la aplicación TV Azteca En Vivo y en la transmisión oficial de La Granja VIP por internet. Durante el programa, Adal Ramones anunciará el cierre de las votaciones y posteriormente se conocerá quién abandona la competencia.