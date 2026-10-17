OFICIAL: Lista FINAL de nominados en la sexta semana de La Granja VIP; una última oportunidad para no ser eliminados

Hoy, 16 de octubre fue el viernes de Traición, una oportunidad que Azalia Ojeda ganó la noche anterior en el Juego de Salvación de La Granja VIP, en el que podía escoger a uno de los Granjeros para salvar de la eliminación, pero que debía traicionar a uno de ellos para posicionarlo en la Tabla de Nominados. Al final de la velada, en la lista final de nominados se posicionaron Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Kevyn "Bicolor" Contreras, Niurka y Mónica Escobedo.

Cada uno de los Granjeros deberán hacer lo posible para que sus fans dejen su voto, es su última oportunidad para no ser eliminados el domingo, ya que en La Gala se dará a conocer al Granjero o Granjera que deberá despedirse del reality en su sexta semana.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Los Granjeros tendrán una última oportunidad para ser salvados en la sexta semana, ya que el domingo será el día definitivo para ganar la permanencia, el que obtenga menos votos del público será eliminado del reality. Al abrirse las votaciones, debes hacer lo siguiente:



Internet: Ingresa a la web de Azteca UNO, después entra a la pestaña de "La Granja VIP", al abrirse la página, en la parte superior ingresa a la sección de "VOTA", en automático se van a presentar los rostros de los Granjeros que forman parte de la lista final de nominados .

. APP: Otra forma muy sencilla es ingresando a la aplicación de TV Azteca en Vivo, en la pantalla principal aparecerá la sección de "¡Vota por tu Granjero Favorito!", da clic para que escojas a quién votar.

No olvides que tendrás 10 votos disponibles, ya sea que los uses todos en un solo Granjero o los dividas entre otros, además puedes volver a votar si inicias sesión llenando las casillas correspondientes.

¿A qué hora ver La Gala del domingo?

Es importante que no te pierdas La Gala de La Granja VIP del domingo, día de la semana en la que se anuncia quién deberá despedirse del reality, comienza a las 8 de la noche, por lo que debes estar listo en la transmisión, no olvides dejar tu voto antes de que se cierre el portal.

Si deseas verlo completamente gratis, puede ser desde el canal de televisión abierta de Azteca UNO, en la app de TV Azteca en Vivo, o ingresando AQUÍ para que te lleve directamente a la transmisión EN VIVO en la página en Internet para que veas quién de la lista final de nominados se despide de todos en la sexta semana.

