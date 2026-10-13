Cómo VOTAR paso a paso en La Granja VIP; qué días abren y cierran las votaciones

Desde el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada el público ha jugado un papel fundamental a través de sus votos ya que con ellos se determinan importantes decisiones así como el rumbo de la competencia. Además de las pruebas físicas, las estrategias y las decisiones que toman los propios Granjeros, el televidente tiene la oportunidad de intervenir en distintas dinámicas. Sin embargo, no todas las votaciones funcionan igual y permanecen abiertas al mismo tiempo, algunas se habilitan durante las galas y otras en días específicos.

Si apenas están empezando a emitir votos o no sabes realmente cómo consiste la dinámica para apoyar a tu Granjero favorito, quédate aquí que te explicamos cómo votar paso por paso y qué días son claves.

Cómo VOTAR en La Granja VIP paso por paso

Una vez que se tenga la lista de los Granjeros nominados, con algún beneficio o castigo se abren inmediatamente las votaciones para demostrar tu apoyo solo es necesario ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP el cual puedes encontrar en el sitio web de Azteca UNO o mediante la Aplicación de TV Azteca EN VIVO, buscar la sección de La Granja VIP y después hallar en la parte superior “VOTACIONES” o puedes ingresar de manera directa y fácil DANDO CLICK AQUÍ.

Una vez que hayas ingresado al sitio solo deberás seguir los siguientes pasos:

1.- Revisar la lista de nominados y buscar el nombre de tu Granjero favorito

2.- Selecciona al participante al que quieres apoyar a lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10 y esos mismo se dan a una sola persona o puedes repartirlos entre varios, siempre y cuando de un total de 10 votos.

3.- Confirma tu votación y espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados y concluiste el proceso. Una vez que terminaste existe otra oportunidad de obtener más puntos.

4.- Una de las opciones consiste que al terminar la votación aparece un mensaje que dice “VOTOS EXTRAS”, ahí solo necesitas registrarte en la plataforma, llenando encuestas o mediante la visualización de videos dentro de la plataforma.

Por ello, si quieres apoyar a uno de los nominados, lo recomendable es ingresar con anticipación y revisar qué opciones están habilitadas en ese momento para incrementar los votos.

La Granja VIP: ¿Qué días se abren las votaciones y de qué tratan?

Votaciones para elegir a un Peón cada semana: Estas votaciones se abren los domingos durante la Gala de Eliminación, aquí el público decidirá qué Granjero dejará las comodidades para irse una semana al Granero, dejar las comodidades, la comida calientita y realizar trabajos específicos dentro de La Granja. Estas votaciones concluyen el mismo día cuando nuestro conductor Adal Ramones da la señal que se cierran las votaciones.



Votaciones para salvar a tu Granjero favorito de la Eliminación

Esta es una de las votaciones más importantes para los seguidores pues a través de su voto ayudan a su Granjero favorito a salvarse de la eliminación. Una vez que se conoce la lista de nominados, el público puede votar por quien desea que permanezca en la granja. Las votaciones se abren los miércoles durante La Gala y permanecen disponibles hasta el domingo.



Votaciones para elegir quién duerme con el Capataz

El Granjero que logra ser Capataz de la semana no solo disfruta de los beneficios y comodidades, sino que también un compañero puede disfrutar de las mismas oportunidades y el público puede decidir quién acompaña al capataz en la suite a través de su voto. Una vez que se determina quién gana la capatacía durante la transmisión del lunes comienzan las votaciones y concluyen al día siguiente.



Votaciones para mandar a un Peón o Granjero al Duelo de Nominación

Otra decisión que puede cambiar el rumbo de la competencia es elegir a quién enviará el público al Duelo de Nominación. En esta dinámica, la audiencia elige a un Granjero que se enfrentará al rival elegido por el Capataz. Las votaciones comienzan el lunes por la noche y terminan el martes, cuando se lleva a cabo el duelo.



Votaciones para elegir a “El Más Gallito”

Para estas votaciones es necesario que el público siga todo lo que se vive dentro de los miércoles de Asamblea, ya que aquí verán como cada uno de los Granjeros se encara con sus compañeros y a partir de ahí decidirá quién fue “El más Gallito”al defender sus ideas, expresar sus opiniones y enfrentar a sus compañeros sin rodeos.

Con esta dinámica se busca premiar al Granjero a través de un reconocimiento, beneficio o algún poder que puede cambiar el rumbo de la competencia. Esta votación se habilita los miércoles, después de la Asamblea. Sin embargo, el horario de cierre y el momento en que se anuncia al ganador depende de cuando Adal Ramones indique que se cierran las votaciones.