La Granja VIP: Así puedes ver GRATIS y EN VIVO el 24/7 de la Segunda Temporada del reality?

La Granja VIP Segunda Temporada se encuentra en su cuarta semana y cada día que pasa se viven momentos llenos de tensión, polémicas, estrategias y rivalidades entre los Granjeros. Si bien a través de las Galas puedes descubrir parte de lo que sucede, solo mediante el 24/7 del reality es que sabrás qué es lo que sucede minuto a minuto dentro de la competencia y verás que hacen todos y cada uno de los Granjeros desde que despiertan hasta que se duermen, es por eso que a continuación te decimos dónde ver gratis y en vivo la transmisión del 24/7.

La Granja VIP: Sitio web para ver GRATIS y EN VIVO el 24/7 del reality

Para ver de forma gratis y completamente en vivo el 24/7 de La Granja VIP solo debes contar con acceso a una red estable de internet y el dispositivo móvil que prefieras. Para poder ingresar solo debes acceder a nuestro sitio web, una vez que ingreses debes dar click en la sección de “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que estés dentro del apartado seleccionarás el recuadro que dice “La Granja VIP: Acceso total 24/7” y listo, podrás disfrutar de la transmisión desde la comodidad de tu hogar. Por otro lado, también puedes hacerlo directo DANDO CLICK AQUÍ.

¿Quiénes han salido de La Granja VIP?

Durante las tres semanas del reality tres Granjeros han tenido que despedirse de la competencia; Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna y recientemente Carlos Trejo. Sin embargo, estas despedidas han tenido repercusiones en otros Granjeros ya que quién sale del reality deja su “Legado” en donde automáticamente pone en posición de nominado o nominada a una Granjera; es decir, queda en riesgo de salir de la competencia.

¿Lo extrañan? Con risas recuerdan a Carlos Trejo en La Granja VIP

¿Quiénes son los Peones de la Cuarta semana de La Granja VIP?

Durante esta cuarta semana del reality los Peones son Pimpinela Escarlata, Pablo Montero, Ivonne Montero y Azalia Ojeda “La Negra”. Ellos son los encargados de realizar las tareas más pesadas dentro de La Granja como hacer el desayuno para todos, despertarse antes, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado además de que duermen en el granero y se bañan al aire libre; esto sin dejar de lado que no tienen permitido consumir ciertos alimento e ingresar a los baños de Granjeros ya que cuentan con otro.

