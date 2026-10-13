¡CAMBIO de planes en La Granja VIP! ¿Por qué se canceló la Cena del Capataz?

La sexta semana de La Granja VIP comenzó con una nueva dinámica que prometía poner a los granjeros frente a una decisión sobre sus propios compañeros. Se trataba de la tradicional Cena del Capataz, un banquete especial al que solo algunos participantes tendrían acceso. Sin embargo, los planes cambiaron durante la noche del lunes 12 de octubre y la actividad no se realizó como estaba prevista.

En esta ocasión, los granjeros debían votar para determinar quiénes merecían compartir la mesa con el nuevo líder. La mecánica establecía que cada participante tenía que elegir a dos compañeros que no quería que asistieran al banquete, mientras que aquellos que recibieran más votos quedarían excluidos.

No obstante, antes de que se concretara esta selección, un acontecimiento relacionado con los animales de La Granja llevó al Gallo a modificar las actividades de la jornada.

La Granja VIP: ¡De los pleitos a la emoción! Se vive el nacimiento del nuevo potro de Paloma, así se vivió el programa completo del 12 de octubre|Crédito: La Granja VIP

¿Por qué se canceló la Cena del Capataz de Pablo Montero en La Granja VIP?

La razón del cambio fue el nacimiento del potrillo de Paloma, la yegua que había llegado ese mismo lunes a La Granja. Ante la llegada del nuevo integrante animal, el Gallo decidió sustituir la dinámica original para celebrar el nacimiento.

Los granjeros habían recibido a Paloma durante la jornada y sabían que estaba embarazada. Su incorporación implicaba nuevas responsabilidades, ya que debían prestar atención a sus cuidados y organizar guardias nocturnas para acompañarla.

Aunque se esperaba que la yegua diera a luz más adelante, el nacimiento se adelantó. Los participantes pudieron presenciar la llegada del potrillo y posteriormente compartieron sus impresiones sobre este acontecimiento.

Así se vivió EN VIVO el nacimiento del nuevo potrillo, hijo de Paloma, la yegua de La Granja VIP

Pablo Montero es el nuevo Capataz de La Granja VIP: ¿cómo consiguió el liderazgo?

La modificación de la cena ocurrió durante el primer día de Pablo Montero como Capataz de la sexta semana, después de que el cantante resultara ganador de la competencia realizada este lunes 12 de octubre.

Como nuevo Capataz, el cantante deberá organizar las actividades de los Peones y los demás granjeros, supervisar el cumplimiento de las tareas y vigilar que no se cometan infracciones que afecten el presupuesto.

Además, al finalizar la semana tendrá que realizar las compras de alimentos y productos de limpieza correspondientes a la séptima semana de competencia.

