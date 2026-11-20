Al parecer los Granjeros al fin entendieron la importancia de cuidar el presupuesto. Esta semana, además de los buenos comentarios que recibieron por parte del Tío Pepe, sus multas no acabaron con su dinero.

Como cada viernes, el Mayoral apareció en la Gala para dar su evaluación sobre el desempeño del Capataz que esta semana fue Julio Camejo y dijo: “quiero hacer un reconocimiento especial para su Capataz quien ha sabido llevar las riendas esta semana sin que surjan problemas importantes que afecten el funcionamiento de La Granja”.

Además, reconoció el trabajo de todos, “quiero decirles que estoy muy contento porque han realizado un buen trabajo esta semana, todo ha funcionado de acuerdo al plan y parece ser que la Revolución les ha sentado bien porque todos, Granjeros y Peones, han trabajado al parejo”, dijo el Mayoral.

Por el buen trabajo realizado, por primera vez, se les otorgó el 100% del presupuesto disponible. Sin embargo, la mala noticia es que el máximo se ajustó y pasó de 35 mil a 30 mil Plata Cash.

Finalmente, el Tío Pepe les hizo una advertencia: “no se confíen porque ya han demostrado lo que son capaces de hacer y espero que siga ese comportamiento”.

Cabe decir que a la cantidad aprobada se le sumaron 2 mil pesos por la venta de los productos que los Granjeros elaboraron esta semana como cecina, pulque, rompope y mermelada.

Tras las multas, así quedó el Presupuesto de los Granjeros

A pesar de la crítica positiva que recibieron por parte del Tío Pepe, los Granjeros saben que a la cantidad anunciada le tienen que restar las multas que cometieron.

Si bien esta vez la cantidad fue menor, en comparación con semanas anteriores, sí los dejó con un presupuesto reducido. Adal Ramones expresó al respecto: “lamentablemente hacen multas como ir al baño”.

Así, en la semana 11, de los 30 mil aprobados, únicamente les quedaron 19 mil 26 Plata Cash.

Presupuesto semana 11

Las multas cometidas en esta semana fueron: