La semana 11 de La Granja VIP Segunda Temporada podría terminar con Manelyk González y “Bebeshita” en la misma tabla de nominados. Las dos llegan fuera de peligro al Viernes de Traición del 20 de noviembre, pero son las únicas candidatas que Ivonne Montero puede mandar a la tabla. Una de ellas quedaría en riesgo con la dinámica habitual. Para que entren las dos, tendría que repetirse la jugada que Copetes activó en las últimas dos semanas.

Ivonne ganó el Juego de la Salvación del jueves 19 de noviembre frente a Kunno y Niurka. Con ese triunfo salió de la tabla y obtuvo el poder de salvar a otro Granjero y nominar a alguien en su lugar. Su decisión puede cambiar la lista de quienes buscarán el apoyo del público rumbo a la eliminación del domingo 22 de noviembre.

¿Cómo pueden quedar nominadas juntas Manelyk y Bebeshita?

Si Copetes saca el papel de la Traición Doble y se mantienen las reglas de las últimas dos semanas, la primera participante que Ivonne mande a la tabla tendrá que nominar a alguien más. Si Ivonne elige a Mane, su opción sería Bebeshita. Si elige a Daniela, su opción sería Manelyk.

copetes-la-granja-vip.jpg Copetes le hará una visita inesperada a los Granjeros (ESPECIAL)

Julio Camejo tiene inmunidad por ser el Capataz de la semana. Con las opciones que hay antes de la gala, la Traición Doble dejaría cinco Granjeros en riesgo, ya que uno saldría de la tabla y se sumarían dos.

Hay un antecedente reciente. En la semana 9, Bebeshita salvó a Julio Camejo y nominó a Kevyn “Bicolor” Contreras. Copetes activó la Traición Doble y Kevyn mandó a Fernando Lozada a la placa. Una semana después, Julio nominó a Mario “Mono” Osuna y el ex futbolista hizo lo mismo con Bebeshita.

Mane y Bebeshita ya compartieron una tabla definitiva en la semana 3. En aquella ocasión, Manelyk estaba nominada por el Legado de María Karunna y Daniela se sumó tras una Traición en Cadena. Esta vez, una podría ser quien mande a la otra a la votación del público.

¿A quién puede salvar Ivonne Montero en La Granja VIP?

Antes de La Traición, los nominados son Mono Osuna, Niurka, Kevyn Contreras y Kunno. Ivonne puede salvar a cualquiera de los últimos tres. Mono seguirá en la tabla hasta el domingo por el Poder de la Herradura que usó Julio Camejo.

La decisión se conocerá en la gala de este viernes 20 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Azteca UNO. También se podrá seguir en el sitio oficial de TV Azteca y en la app TV Azteca En Vivo.