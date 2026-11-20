En la dinámica de echar tierra el jueves de Salvación, Manelyk González aprovechó para hacer una advertencia a Kevyn Contreras Bicolor y decirle que alguien le está robando su brillo, en clara referencia a Julio Camejo que reaccionó muy enojado y tachó al equipo de la Resistencia de corrientes.

Cuando Mane se acercó al comediante le dijo que, aunque a simple vista parecen personas muy diferentes, en realidad tienen algo en común: una personalidad fuerte. “Al lugar al que llegas impactas muchísimo y muy rápido, para bien o para mal”. Añadió que tiene una energía bonita, pero que cierta persona que lo admira y está a su lado se está aprovechando de eso.

La reina de los realities fue más allá y alertó a Kevyn que, incluso, intentan robar su personalidad, “se te pegan como sanguijuela y sin que te des cuenta están chupando tu brillo”.

Bicolor reaccionó con calma y le dijo que ojalá más personas quisieran ser como él para que el mundo fuera un lugar más divertido y armónico.

Pero cuando fue su oportunidad de intervenir, Julio Camejo comenzó a cantar con Kevyn y molesto declaró: “al menos tú y yo compa siempre hablamos de cosas positivas y no de chacales, puterías, alcohol, drogas y todas las cosas negativas que te llevan por el camino del mal en esta vida”.

Camejo continuó y dijo, “aquí no somos corrientes”, en referencia al podcast de tocador que hace la Resistencia.

Momentos después, Kunno afirmó que Julio se está hundiendo solo y fue contundente: “Julio eres lo peor que tiene esta Granja, eres una sanguijuela, eres aburrido, eres insoportablemente horrible, estamos hartos de que te creas Bicolor, te perdiste en el juego, eres completamente otra persona, tú solito te metes el pie”.

Luego Mane continuó y aseguró que Julio se perdió en la primera semana y que no solo imita a Kevyn sino al rey Grupero, “no tienes personalidad”, sentenció.

Julio Camejo

Los críticos también cuestionan la actitud de Julio Camejo

Tras lo sucedido durante la dinámica de echar tierra, las críticas que participaron en la Gala dieron su opinión y estuvieron de acuerdo en que Julio se equivocó.

Linet Puente aseguró que Camejo está desesperado y eso lo está llevando a tomar decisiones equivocadas. “Cuando te quedas sin argumentos no puedes recurrir a hablar del pasado de otras personas ni ofenderlas. Se ardió profundamente por lo que dijo Mane porque es totalmente cierto y no supo qué decir”.

Por su parte, Flor Rubio declaró: “me decepcionó profundamente Julio Camejo por la forma en cómo reaccionó con las mujeres de La Granja a las que en otro momento les ha rogado un poco de amistad”.

Finalmente Ferka, a pesar de ser amiga de Julio, dijo que con todo el dolor de su corazón tenía que aceptar que el Granjero se equivocó. En su opinión el actor está pasando por un proceso personal complicado y por eso quiso aferrarse a Kevyn.