¿De dónde se conocen Rafa Mercadante y Azalia Ojeda? La coincidencia que marcó su rivalidad antes de La Granja VIP

La enemistad entre Rafa Mercadante y Azalia Ojeda en La Granja VIP llegó a un punto sin retorno, en especial ahora que ya se dijeron de frente que no se toleran y que no piensan ceder para amenizar la convivencia. Además, el conductor de TV ya dejó claro que no piensa seguir permitiendo ataques y que empezará a defenderse, tal como lo hizo cuando expuso la historia de cómo se conocieron y por qué le dijo que se quedó estancada en el pasado.

De acuerdo con lo que contó mientras sus compañeros celebraban el Cara a Cara tan contundente que protagonizó, Rafa reveló que coincidió por primera vez con Azalia en el 2002, cuando ella estaba en un programa de telerrealidad, con el que cabe recordar, se hizo famosa. En ese entonces, él estaba casado con una mujer que trabajaba como vestuarista en el programa y gracias a esta coincidencia, habría podido darse cuenta de que "La Negra" no había cambiado su personalidad.

"Le dije que la conocí hace 24 años porque es la verdad. Mi primera esposa los vestía, era diseñadora de vestuario y vestía a los cuates en ese reality y ahí la conocí. Y desde hace 24 años no ha cambiado su narrativa. Por eso le dije que voltera y viera que todos hemos crecido y sigue con ese pedreste y podrido personaje", dijo firme el polémico Granjero.

Azalia y Rafa Mercadante tienen una de las rivalidades más fuertes en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Qué le dijo Rafael Mercadante a Azalia Ojeda? El Cara a Cara que sacudió a La Granja VIP

Las peleas entre Rafa y Azalia no son nuevas en La Granja VIP, pues a lo largo de las siete semanas que llevan conviviendo 24/7 han tenido diferentes enfrentamientos y se han dicho de todo. Esta vez, el que dejó a los Granjeros sin palabras fue el conductor, quien nominó a "La Negra" y aprovechó para reclamarle por haberse referido a su madre con palabras altisonantes.

"Te conocí hace 24 años. Ahí conocí a una mujer que vociferaba y de repente enloquecía. Han pasado 24 años y todos los que estamos aquí hemos crecido, tanto humana como artísticamente. Tú te has quedado en ese personaje. La próxima vez que te vayas a refeir a mi mamá cuando vayas a la bodega, hay un estante para hacer gárgaras y pronunciar el nombre de una verdadera dama, limpiándose la boquita y no diciéndole que es una cuatro letras", concluyó este Cara a Cara contra Azalia que hizo a Rafa ganador como "El más gallito" en La Granja VIP.