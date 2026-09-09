Así se veía Azalia Ojeda de joven en su primer reality hace 24 años (FOTOS)

El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada dejó un sinfín de sorpresas, como la llegada de Azalia Ojeda "La Negra", quien se lució en su paso por Survivor México La Reliquia en Llamas y se aventuró a regresar a los realities 24/7, un formato que le es bastante conocido. Esto porque tal como el equipo de críticos explicó, es una "pionera" en este tipo de proyectos y fue precisamente así que se hizo tan famosa hace 24 años.

Fue en el año 2002 cuando debutó como parte de "Big Brother" en su primera temporada y de inmediato acaparó la atención por su imponente personalidad y la forma en que le hacía frente a cualquiera. En ese entonces, también cautivó a muchos por su belleza y hoy que está de vuelta en la pantalla chica, muchos han recordado cómo lucía Azalia cuando era joven y no tenía tanta experiencia con los reflectores.

Así se veía Azalia Ojeda cuando era joven|ESPECIAL

El radical cambio de Azalia Ojeda "La Negra": de sus inicios en la TV a La Granja VIP

Azalia entró al reality show cuando tenía 29 años de edad y desde el primer momento puso en claro que era una mujer fuerte y con un carácter muy imponente. Actualmente, "La Negra" tiene 53 años y previo a que entrara a Survivor México y La Granja VIP, tenía proyectos alejados de la TV y se dedicaba a pasar el tiempo con su hija Yatana, que recientemente se graduó de la universidad.

Azalia Ojeda estuvo en un reality a los 29 años|ESPECIAL

Azalia Ojeda quería ser reina de belleza y así lucía como modelo

Mucho antes de que estuviera en el programa de convivencia que la catapultó al estrellato, Azalia Ojeda "La Negra" también buscó oportunidades en la industria de los certámenes de belleza. De acuerdo con lo que ella misma relató para una entrevista con Ventaneando, llegó a tocar puertas en los concursos de Lupita Jones, y aunque tuvo algunas participaciones, los resultados no fueron los que esperaba y terminó algo decepcionada.

Azalia Ojeda también buscó oportunidades en los certámenes de belleza|Ventaneando

Sin embargo, de esta etapa quedaron como recuerdos las fotografías de los días en que se paró sobre el escenario para presumir sus cualidades intelectuales y físicas. En ese entonces, su figura era un poco más esbelta y sus facciones delicadas la hacían salir bien en las fotografías.