Rafael Mercadante gana como “El más Gallito” de La Asamblea y estos serán sus beneficios pese a estar Nominado

Este miércoles de Asamblea Rafael Mercadante fue el blanco de la mayoría de los Granjeros. Algunos le insistieron en que tiende a hacer comentarios inapropiados y otros lo llamaron iracundo. Sin embargo, el público lo reconoció como "el más gallito".

Durante el cara a cara los Granjeros saben que ser frontales y directos al nominar a alguno de sus compañeros les trae beneficios y es que, si el público vota por ellos, tienen la oportunidad de obtener algún tipo de ventaja en el juego o recibir una sorpresa especial.

Aunque Rafael no sabrá hasta el próximo domingo exactamente cuál será su premio, lo que sí es seguro es que, por haber sido nombrado como "el más gallito", si se queda, la siguiente semana clasificará automáticamente para competir por ser Capataz.

Cabe recordar que el actor ya fue elegido por el público en semanas anteriores. La ocasión pasada recibió la visita de su mamá que le llevó algunos dulces y lo llenó de amor y consejos.

Azalia Ojeda no permite que Rafael Mercadante le llame “La Negra” durante La Asamblea de La Granja VIP; esto se dijeron

Por esto Rafael Mercadante fue elegido como el más gallito de la semana

Rafael Mercadante nominó a Azalia Ojeda con quien tuvo una fuerte pelea luego de acusarla de haber hecho trampa en el juego de clasificación para ser Capataz, situación que la negra también mencionó cuando nominó al actor.

De acuerdo con el público, Rafael fue mucho más contundente al decir: "Negra es un apelativo que yo pensé que te decían de cariño, pero no sé si más bien esté describiendo tu aura o tu alma".

El también conductor aseguró que conoció a Azalia hace 24 años y que entonces la vio como una mujer que vociferaba, insultaba y "enloquecía". Continuó diciendo que, a lo largo de ese tiempo, todas las personas que conoce y participan en La Granja VIP crecieron de manera humana y profesional, pero ella no: "Tú te has quedado en ese pedestre y podrido personaje".