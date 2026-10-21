“Se lo merecía": El polémico consejo a Kunno por traicionar la confianza de Julio Camejo en La Granja VIP

Kunno está decidido a hacerle la vida imposible a Julio Camejo en La Granja VIP Segunda Temporada. Es por esto que no piensa desaprovechar la oportunidad de estar en la Suite del Capataz para desquitarse por las fuertes peleas que han tenido y ya empezó con una travesura que les costó más de 10 mil pesos del presupuesto. Y aunque esto lo hizo sentirse culpable y hasta pensó en confesar, Azalia lo aconsejó y le aseguró que está perfecto el sabotaje.

"Honestamente, ¿crees que estuvo mal? Él en especial se lo merece. Los mandaron para que ardiera Troya. Por lo que te peleaste con él no es una broma, fue algo muy serio y tú hiciste mucho hincápie en eso. Estuvo bien, ya estábamos muy aburridos y por algo yo ya estaba deprimida. Déjalos que piensen que fue por lo de la vaca", dijo "La Negra".

¿Por qué se pelearon Kunno y Julio Camejo en La Granja VIP?

Las rencillas de Kunno con Julio Camejo se dieron poco a poco, pues en un principio trataron de ser amigos y hasta lo llevó a la Suite en la semana 1 de La Granja VIP, cuando se consolidó como el primer Capataz de la temporada. Sin embargo, fueron teniendo diferencias por sus estrategias y modo de ver la competencia, hasta que simplemente se distanciaron.

Esto no se terminó ahí, pues luego de que el actor fue "desterrado" del equipo de Manelyk, protagonizó un enfrentamiento muy fuerte con su nuevo enemigo. Todo esto ocurrió al inicio de la semana 6, cuando Kunno y Julio se hicieron de palabras en la sala, al grado de que quedaron cara a cara y otros Granjeros tuvieron que separarlos para evitar que llegaran al contacto físico.

“Pocos huev*s": Kunno EXPLOTA contra Julio Camejo en La Granja VIP, ¡ y tuvieron que separarlos! (VIDEO)

Y para terminar de sellar su rivalidad, Kunno nominó a Julio en la Asamblea de La Granja VIP tachándolo de mentiroso y convenenciero, adjetuvos que a él no le parecieron, pero que prefirió ignorar para no arruinar los planes de su equipo. Es por esto que todos se quedaron sorprendidos cuando el influencer resultó el más votado para ir a la Suite, mientras que Azalia le sembró lo alentó a hacer más traiciones porque para ella, "quieren ver el mundo arder".