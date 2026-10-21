Los granjeros creen que perdieron 10 MIL del presupuesto por la vaca; ¿qué hizo el equipo de Manelyk para recibir esa multa?

Los granjeros de La Granja VIP comenzaron a hacer cuentas después de descubrir que aparentemente les habían descontado alrededor de 10 mil pesos del presupuesto. Mientras algunos participantes, entre ellos Natalia Alcocer, creen que la reducción podría estar relacionada con la vaca, Kunno, Azalia Ojeda y Daniela Alexis “Bebeshita” hablaron de otro episodio: la comida y el vino que el grupo de Manelyk González tomó de la habitación de Julio Camejo, El Capataz.

La conversación dejó dos explicaciones sobre la mesa, aunque los participantes no contaban con una confirmación oficial de la causa del descuento.

¿Qué pasó con la vaca y por qué los granjeros creen que recibieron una multa en La Granja VIP?

La vaca apareció como una posible explicación cuando los participantes comenzaron a revisar cuánto dinero les quedaba disponible. Algunos granjeros creían que el descuento estaba relacionado con el animal que la misma Alcocer había descuidado. “Me dijo Natalia: ‘Creemos que es por la vaca’”, contó Bebeshita.

¿Robin Hood? Kunno BAILA después de robar comida del Capataz para los Peones en La Granja VIP

La respuesta de Ojeda fue tajante: “Hay que dejarles creer eso”, comentó mientras conversaban sobre los alimentos que habían tomado de la habitación del Capataz.

En ese momento, el grupo comenzó a relacionar el dinero faltante con su propia conducta dentro de La Granja.

¿Qué hizo el equipo de Manelyk González con la comida de Julio Camejo?

Antes de que surgiera la conversación sobre el presupuesto, Kunno había tomado alimentos y vino de la habitación del Capataz para compartirlos con los Peones.

Entre los productos que mencionaron se encontraban chocolate, queso, papas, pan y vino. El propio Kunno hizo referencia al chocolate que comió Manelyk González y a las papitas de Bebeshita.

Después de consumir los alimentos, el influencer comenzó a cantar y bailar mientras improvisaba versos sobre lo ocurrido.

“Una primera dama bien loquita, que se acaba de comer todo lo del capatacito. Me tomé el vinito y ando bien rico”, cantó Kunno.

También hizo referencia a las posibles consecuencias de haber tomado la comida del Capataz y anticipó que Adal Ramones podría anunciar una multa. “Que se enteren hasta el viernecito, cuando vean la multita que Adal va a presentar”, agregó.

Los participantes incluso bromearon sobre la posibilidad de que realizar estas acciones entre varias personas resultara menos costoso.“Es mejor hacerlo en conjunto. Sale más barato”, comentó Manelyk, quien esta séptima semana se desempeña como Peón junto a Mario “Mono” Osuna, Daniela Alexis “Bebeshita” y Fernando Lozada en La Granja VIP