En redes, luchadores piden votar para que Pimpinela no deje La Granja VIP y lanzan advertencia a Manelyk y Kunno

Esta semana Pimpinela Escarlata fue llevada a la Tabla de Nominados tras un comentario que violó las normas de convivencia. Esta será la segunda ocasión que enfrentará el riesgo de dejar La Granja VIP y su gremio está pidiendo apoyo para que no salga del reality.

A través del Facebook oficial de Pimpinela, Adolfo Tapia Ibarra, conocido en el mundo de las luchas como Original Park, emitió un mensaje dejando en claro que Pimpinela no está solo, "está con la Real Familia y está con el pueblo, tal vez no pertenezca a alguna empresa televisora, pero sí quiero decirles que está bien apoyado por mucha gente".

Original Park añadió que toda la familia luchística está apoyando a Pimpi y aprovechó para enviar un mensaje a Manelyk y Kunno. Afirmó que puede que ellos tengan muchos seguidores en redes sociales, pero Pimpinela también tiene apoyo y lo van a demostrar.

En el video, en el que aparece la Familia de L.A. Park, insistieron en que Pimpinela Escarlata cuenta con todo el apoyo y cariño del gremio, por lo que pidieron votos para asegurar que el luchador permanezca en La Granja VIP.

Le enviaron la mejor vibra y un gran abrazo con mucho cariño. "Tu no sales Pimpi porque mucha gente te quiere como nosotros, mucha gente te sigue, tú no necesitas redes sociales, la verdadera gente y el verdadero pueblo está contigo".

¿Por qué está nominado Pimpinela Escarlata?

Esta semana Pimpinela Escarlata está en la Tabla de Nominados, no por haber perdido un reto o ser seleccionado por el resto de los Granjeros, sino porque violó una de las reglas de convivencia.

Durante una conversación que tuvo con Natalia Alcocer y Niurka, dijo que, hasta ahora, no lo han visto en verdad enojado y luego habló de una reacción violenta. Sin embargo, es importante decir que el luchador no estaba haciendo referencia a algún compañero en particular del reality.

Por lo anterior es que Adal Ramones llamó al luchador para mostrarle el video en privado y explicarle cuáles serían las razones para enviarlo directo a la Tabla de Nominados sin posibilidad de salvarse. Y es que en La Granja VIP la violencia es inaceptable, incluso cuando no se ejerció ningún tipo de contacto físico.

