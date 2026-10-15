OFICIAL: Lista de NOMINADOS hoy miércoles 14 de octubre; ellos corren riesgo de ser eliminados de La Granja VIP

Kevyn "Bicolor" Contreras, Azalia Ojeda, Mario "Mono" Osuna y Julio Camejo, son los Granjeros que forman parte de la lista de nominados de hoy, miércoles 14 de octubre, fecha en la que se encargaron de posicionar a uno de ellos a la Tabla de Nominados, quienes corren riesgo de ser eliminados el domingo en La Granja VIP.

Sin embargo, para cada uno de ellos aún hay posibilidad de salir de los nominados o mantenerse fijos en la tabla, por lo que es importante que no te pierdas los siguientes días y todos los cambios que se hacen en las dinámicas.

¿Quién es el quinto eliminado de La Granja VIP?

En el domingo de la quinta semana de La Granja VIP, se dio a conocer quién fue el Granjero o Granjera eliminado del reality, Pascal Nadaud después de unas votaciones no logró obtener los puntos necesarios para la salvación.

Aunque se tuvo que despedir oficialmente del reality, el lunes de la sexta semana el Granjero eliminado tuvo el poder del legado, logrando posicionar directamente a Kevyn "Bicolor" Contreras a la Tabla de Nominados, corriendo el riesgo de ser eliminado. Hoy, miércoles 14 de octubre, después de La Asamblea la lista de nominados creció.

¿Quiénes son los Peones en La Granja VIP?

Para la sexta semana de La Granja VIP Kevyn "Bicolor" Contreras, Fernando Lozada, Manelyk y Natalia Alcocer son los Peones, quienes deben dormir en el granero y despedirse de varios lujos, además de tener que hacer las labores más pesadas, razón suficiente por la que nadie quiere ir.

No olvides que aún puedes salvar a los Granjeros que se unieron a la lista de nominados de la eliminación el domingo, por lo que debes estar atento a la apertura de votaciones para escoger a tus favoritos, ya sea desde la página web de La Granja VIP o desde la aplicación de "TV Azteca en Vivo". Aunque hoy, miércoles 14 de octubre se notificaron quienes están en la Tabla de Nominados, todo puede cambiar en los siguientes días.

