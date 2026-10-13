“Me está chingu3 y j0de": Así se expresó esta Granjera de Niurka y destapa nueva rivalidad en La Granja VIP

Las estrategias de Niurka en La Granja VIP son impredecibles, y así como se reconcilia con algunos de sus compañeros, termina enemistándose con otros. Esto fue lo que le pasó con Mónica Escobedo, quien asegura que la cubana tiene algo en su contra y solo está buscando la forma de provocarla solo para complacer a Rafa Mercadante.

Así se lo contó a Mono Osuna y Azalia Ojeda durante una plática a solas, en la que se sinceró sobre la incomodidad que le provoca saber que ahora tiene a otra persona en su contra. Eso sí, fue muy clara al decir que no piensa permitir malos tratos y que no dudará en responderle cuando sea necesario, una advertencia que no le creyeron porque supuestamente siempre que Niurka la confronta, Mónica se queda callada y no reacciona.

"Niurka ya se puso de su lado y ahora está chingánd*ome a mí. Yo a ella no le he hecho nada, pero tampoco me quiero pelear, porque a ella nunca le ganas. De verdad, a ella no le he hecho nada, se compra ped*s ajenos y me agarró tirria. Por esto me está chingu* y jode, solo me provoca", dijo Moni Escobedo, que ha tenido pleitos también con Manelyk y hasta con Pimpinela Escarlata.

Mónica Escobedo piensa que Niurka solo quiere provocarla en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Por qué Niurka ya no quiere a Mónica Escobedo? Las sospechas de su enemistad en La Granja VIP

Desde que se dio cuenta de que su ex amiga dejó de tenerle la misma simpatía, Mónica habría analizado las razones por las que Niurka le dio la espalda en La Granja VIP y llegó a la conclusión de que todo sería culpa de Rafa Mercadante. Y es que desde su perspectiva, la llamada "mujer escándalo" terminó tomando bando en las peleas que tuvo con el conductor de TV y lo prefirió a él.

Mónica y Niurka se volvieron rivales en La Granja VIP|ESPECIAL

Cabe recordar que los Granjeros llevan semanas envueltos en fuertes conflictos, incluyendo señalamientos de "provocadora" y actitudes indebidas durante algunas de las dinámicas. Sin embargo, hasta hace unos días seguían jugando en el mismo equipo, hasta que Mónica Escobedo se peleó con Ivonne Montero y los que creía que eran sus aliados, la dejaron fuera de las estrategias porque optaron por quedarse con la actriz.