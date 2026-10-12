¡Gritos y reclamos! Kevyn Contreras provoca FUERTE PELEA en La Granja VIP y Niurka lo defiende

Conforme pasan las semanas, el ambiente en La Granja VIP va poniéndose más pesado, en especial cuando se trata de estrategias y planes para debilitar a alguno de los Granjeros. Para muestra, todos los problemas que se detonaron a raíz de que Kevyn "Bicolor" fue elegido otra vez como Peón, una decisión que provocó que Niurka tuviera que salir en su defensa y fue considerada como extrema por muchos.

Todo comenzó cuando Fer Lozada contó que tuvo que trabajar solo porque "Bicolor" no se despertó para ayudarles, lo que hizo enfurecer a Mono Osuna y hasta pensaban despertarlo para exigirle que se pusiera a trabajar. No obstante, lo que nadie se esperaba es que la llamada "mujer escándalo" terminaría interviniendo para pedirles que tuvieran cordura y se dieran cuenta de que todo esto es culpa de que están ensañados en perjudicarlo.

"Es una estrategia muy abusiva, está de la ching*da. Lleva 5 semanas de Peón, entonces aguanten las consecuencias de que ya no pueda más. Es inhumano y egoísta. Eso se llama abuso, necesita que lo dejen descansar porque ser Peón es una putiz*. Ve el tamaño de hombre que tú eres, él es una pelusa de hombre, no es lo mismo", le dijo a Fernando.

Niurka defendió a Kevyn “Bicolor” por las críticas de su falta de compromiso como Peón|ESPECIAL

¿Cómo reaccionó Kevyn Contreras "Bicolor" al pleito que causó en La Granja VIP?

Sorpresivamente, uno de los únicos Granjeros que no se metieron en la batalla campal que se desató en el desayuno, fue Kevyn "Bicolor", pues mientras Niurka discutía por defenderlo, él seguía durmiendo en la sala. Y es que tal como advirtió desde que empezó a sospechar que nuevamente lo pondrían de Peón, ya no está dispuesto a seguir desgastándose porque piensa que sus esfuerzos no valdrán la pena y volverán a mandarlo cada que tengan oportunidad.

Niurka revive su enemistad con Mono Osuna en La Granja VIP y terminan con incómoda discusión

Otro de los que terminó envuelto en problemas con Niurka, fue Mario "Mono" Osuna, con el que ya había quedado en hacer tregua para evitar discusiones en La Granja VIP. Sin embargo, al deportista no le pareció que la Granjera se pusiera tan a la defensiva con Kevyn "Bicolor" cuando ella misma se dio cuenta de que no aportaba nada en su labor como Peón y por eso se merecía repetir para aprender la lección.

Al respecto, la vedette volvió a insistir que se trata de tener coherencia y entender que el comediante no tiene las capacidades para soportar tanto tiempo haciendo labores pesadas. Aun así, este argumento no convenció a Mono y le recordó que ella siendo mujer, hacía mucho mejor las cosas y hasta Ivonne Montero se "portó a la altura" cuando le tocó estar en el Granero por tres semanas consecutivas, pues nunca rompió las reglas a propósito, como sí lo ha hecho "Bicolor" todas las veces que se portó mal y les quitaron presupuesto.

