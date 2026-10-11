¿Está con ellos o no? El equipo de Manelyk EXIGE definir el lugar de Fernando Lozada

Las alianzas dentro de La Granja VIP podrían estar a punto de cambiar. Manelyk, Azalia y Kunno hablaron sobre la necesidad de aclarar si Fernando y Pascal realmente forman parte de su equipo, pues consideran que ha llegado el momento de definir quiénes están dispuestos a respaldarlos y quiénes prefieren jugar por su cuenta. Durante la conversación, Azalia puso especial atención en Fernando, de quien no está convencida de que vaya a intervenir para defender los intereses de su grupo. Para ella, la manera en que el participante se relaciona con los demás podría ser parte de una estrategia que le permite mantenerse cerca de todos sin comprometerse completamente con ninguna alianza.

Azalia “La Negra” sospecha que Fernando Lozada juega a llevarse bien con todos

La participante expresó que, desde su perspectiva, Fernando no necesariamente actuaría a favor de ellos cuando llegara el momento de tomar decisiones importantes. Su principal argumento es que él ha construido una dinámica en la que puede convivir con distintos compañeros, algo que podría beneficiarlo individualmente dentro de la competencia.

Esta postura abrió la conversación sobre la importancia de saber con quiénes pueden contar realmente. Para Azalia, no basta con que Fernando mantenga una buena relación con ellos si, llegado el momento, no está dispuesto a defenderlos o respaldarlos frente a los demás participantes. Por eso, considera necesario aclarar la situación antes de que surjan nuevos conflictos o tengan que tomar decisiones que afecten directamente a su equipo.

Manelyk, Azalia Ojeda y Kunno quieren definir sus alianzas

La conversación también puso sobre la mesa el lugar que ocupan Fernando y Pascal dentro de su grupo. Los participantes consideran que deben hablar claramente con ellos para saber si existe un compromiso real con la alianza o si cada uno está siguiendo su propia estrategia. La intención sería evitar que las relaciones personales interfieran con las decisiones del juego. En ese sentido, Azalia planteó la importancia de priorizar la lealtad hacia el equipo por encima de Fernando, especialmente si no tienen la certeza de que él haría lo mismo por ellos.

Aunque esta conversación no significa que la alianza esté oficialmente rota, sí deja ver que la confianza comienza a convertirse en un tema importante para el grupo. En una competencia donde las nominaciones, las estrategias y las decisiones pueden cambiar el rumbo de los participantes, definir quién está de cada lado podría ser determinante. Ahora queda por ver si Fernando y Pascal aclararán su posición o si las dudas terminarán provocando una nueva división dentro de La Granja VIP.