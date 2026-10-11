Antes de La Granja VIP Pascal Nadaud sufrió una BRUTAL lesión jugando rugby

Antes de convertirse en uno de los rostros conocidos de Exatlón México y participar en La Granja VIP, Pascal Nadaud construyó una carrera deportiva como jugador profesional de rugby, una disciplina que exige fuerza, resistencia y contacto físico constante. Durante esa etapa, el atleta enfrentó lesiones que dejaron huella en su trayectoria y que muestran los riesgos de practicar este deporte. Entre las experiencias que ha compartido destaca un accidente en la cancha que le provocó una herida profunda. El impacto fue tan fuerte que la tierra y los fragmentos de pasto quedaron incrustados en la lesión, por lo que no bastaba con cerrarla con puntos: primero era necesario retirar los residuos para evitar complicaciones.

La herida necesitaba una limpieza antes de recibir puntos

La gravedad del accidente estuvo en los residuos que quedaron dentro de la herida. Según la anécdota compartida sobre aquella experiencia, los médicos tuvieron que limpiar cuidadosamente la zona y retirar los restos de pasto y tierra antes de poder cerrarla.

Este procedimiento se conoce como desbridamiento cuando implica retirar tejido dañado o contaminado; además, las heridas con residuos incrustados requieren una limpieza exhaustiva para reducir el riesgo de infección. World Rugby también recomienda irrigar abundantemente las heridas y retirar los restos que permanezcan incrustados. La experiencia permite dimensionar las consecuencias que puede tener una caída durante un partido de rugby, especialmente cuando el contacto físico se combina con una superficie que puede contaminar una herida abierta.

Pascal también ha enfrentado lesiones en la espalda y la rodilla

El accidente no es el único problema físico que ha marcado la trayectoria del deportista. En marzo de 2021, Pascal informó que sería sometido a una intervención médica relacionada con sus problemas de espalda y rodilla. En ese momento, explicó que tenía hernias y que le realizaron un procedimiento en la columna para aliviar el dolor.

Las molestias también afectaron su participación en Exatlón México, donde llegó a competir pese al desgaste físico que arrastraba. Su experiencia como rugbier ayuda a entender por qué las lesiones han sido una parte importante de su historia deportiva, incluso después de alcanzar popularidad en televisión. Ahora, como participante de La Granja VIP, Pascal es conocido por una faceta distinta, pero su pasado como atleta de alto rendimiento revela las exigencias físicas que enfrentó antes de llegar a los realities.