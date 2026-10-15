“Está muy idiot4": Así se expresó Niurka de este Granjero y deja clara su enemistad en La Granja VIP

Los pleitos entre Niurka y Mono Osuna no dan tregua en La Granja VIP, pues a pesar de que llevaban días tratando de llevarse bien, volvieron a demostrar que no se soportan. Y todo parece indicar que después del Cara a Cara que vivieron en la Asamblea, las cosas van a ponerse peor, sobre todo ahora que la llamada "mujer escándalo" ya dejó clara su molestia por la forma en que su compañero la trató.

Durante una plática con Pimpinela y Rafa Mercadante, Niurka dijo que no le gustaba en lo absoluto la personalidad del exfutbolista y aseguró que esta estrategia no le va a funcionar como seguramente lo espera. Además, al escuchar que Mono también fue un personaje polémico en Exatlón México, sentenció que la situación era diferente y que aquí podría parecer que se está ensañando con una mujer más grande.

"Es arrogante, prepotente, y la prepotencia no le va a servir de nada, se quema solo. Puedes ser irreverente con un cabrón, pero hablarle de una manera tan desfachatada a una mujer, una señora mayor que tú, es que estás muy pend3j0. Es eso, está muy idiot4", dijo molesta la vedette.

Mono Osuna y Niurka protagonizaron un fuerte enfrentamiento en La Granja VIP|ESPECIAL

Niurka cuestiona las faltas de respeto del Mono Osuna en La Granja VIP

Uno de los detalles que no quiso pasar por alto, es que le parecería increíble que el Granjero se comporte de esta manera cuando se supone que viene de una preparación profesional muy estricta por el mundo del deporte. Por lo que Niurka aseguró que no entiende cuál es la estrategia de Mario "Mono" Osuna al atacarla ni por qué parece no importarle afectar su imagen como atleta intachable.

"Me llamó la atención que viniendo del mundo del que viene, con disciplina, puntualidad, de cuidar la imagen, porque los futbolistas son así", concluyó la actriz, pronosticando que el público ya dio señales de que su juego no está gustando y él podría ser el sexto eliminado de La Granja VIP.

¿Qué pasó con Niurka y Mono Osuna? Su fuerte enfrentamiento en La Granja VIP

Las rencillas entre los Granjeros no son nuevas, pues desde la semana 1, Mono Osuna dejó ver que tenía como objetivo confrontar a Niurka y en varias ocasiones tuvieron acaloradas discusiones. Sin embargo, el punto más polémico de esta enemistad llegó en el Cara a Cara de la semana 6, cuando el exfutbolista se burló de la edad de la actriz y hasta se le puso de frente para que le hablara mirándolo a los ojos.

"Creo que eres muy joven para presentar indicios de demencia senil y muy grande para tener trastorno de bipolaridad", fueron las palabras del Mono, mientras que Niurka le dijo que lo consideraba "una porquería como hombre".