Quién es la esposa de Mono Osuna, el polémico integrante de La Granja VIP Segunda Temporada

Una de las personalidades que sorprendieron por completo con su participación en La Granja VIP, es Mario "Mono Osuna", quien se convirtió en uno de los Granjeros más señalados por su actitud. Inevitablemente, esto desató también interés por conocer más sobre su vida íntima y la familia a la que siempre le dedica todos sus triunfos, empezando por Carolina, su esposa.

De acuerdo con lo que el propio futbolista ha contado, su pareja se llama Carolina Murillo y este amor nació desde hace ya varios años, cuando él apenas tenía el sueño de convertirse en una estrella del futbol mexicano. Y después de todo el tiempo que ha pasado, siguen juntos y ella lo apoya en todos sus proyectos, como los meses que tuvo que esperarlo a que volviera del Exatlón México y el tiempo que llevan separados por La Granja VIP.

¿Cuántos hijos tiene Mono Osuna? Las emotivas FOTOS de su familia

El atleta de 38 años siempre ha hablado sobre lo mucho que disfruta ser padre y constantemente recuerda el tiempo que pasa con su familia cuando no está trabajando. Mario "Mono" Osuna tiene dos hijos: Liah y Santino, de 10 y 6 años respectivamente, ambos fruto de su relación con Carolina Murillo.

Precisamente, la visita de "Lina", como la llama de cariño, fue uno de los momentos más emotivos en La Granja VIP, pues el futbolista se arriesgó a que todos se pusieran en su contra por usar su poder como Capataz para gastar el presupuesto general por un beneficio personal. No obstante, esto no le importó y compró una visita que ansiaba, fuera de su esposa y este deseo se le cumplió, lo que lo inyecto de motivación para seguir adelante.

Mono Osuna está casado con Carolina Murillo|ESPECIAL

¿Quién es Mario "Mono" Osuna? Su trayectoria antes de La Granja VIP

Este controvertido Granjero que sorprendió a todos con sus posicionamientos en la Asamblea, es toda una personalidad del ámbito deportivo y cuenta con una carrera consolidada. Como futbolista, Mario "Mono" Osuna fue jugador de varios equipos como los Dorados de Sinaloa, Querétaro FC, Monarcas, Mazatlán FC, FC Juárez y Club América.

Se retiró en 2024, pero esto no marcó el fin de su trayectoria en el deporte, sino que dio paso a una nueva etapa, ahora como estrella del Exatlón México. En esta competencia, se midió con grandes competidores y logró convertirse en el ganador durante su primera temporada; para la segunda ocasión que participó, fue subcampeón y, solo unos meses después, Mono Osuna entró a La Granja VIP, donde ha protagonizado muchos momentos polémicos con personajes como Niurka, Ivonne Montero y Kevyn "Bicolor".