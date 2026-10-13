¿Sabotaje en La Granja VIP? Niurka afirma que Manelyk ya tiene un cómplice para arruinar a Pablo Montero

Al equipo de Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada no les gustó para nada que el rol de Capataz no se quedara entre ellos y se fuera para el bando contrario con el triunfo de Pablo Montero. Es por esto que ya hay sospechas de que los Granjeros podrían intentar sabotear el trabajo para que todo se vuelva un desastre, algo que Niurka no está dispuesta a permitir y ya advirtió que se encargará de exponer al que se atreva.

Así se lo hizo saber a Daniela Alexis, con la que si bien tuvo problemas en el pasado, poco a poco ha encontrado la forma de llevarse bien para cumplir con sus labores. Por lo que se acercó a ella para decirle que no le parece correcto que Mane, en complicidad con el Mono Osuna, estén buscando la forma de afectar a Pablo y por eso ya le aconsejó a Kunno que piense si realmente quiere participar en estas acciones.

"No se vale Bebeshita. Cuando Mono hizo su Capatacia, cómo nos portamos. Cuando Kunno hizo su Capatacia, cómo nos comportamos. Entonces, si van a estar boicoteando con eso, ¿quiénes se van a ver mal?", dijo molesta la llamada "mujer escándalo", que desde el domingo quedó sentida porque no le dieron el "Peón de Oro".

Niurka advierte que no dejará a Manelyk salirse con la suya en La Granja VIP

Con el fin de hacer entender a Bebeshita que el comportamiento de sus amigos está mal y que le conviene más decirles que no hagan nada en contra del nuevo Capataz, Niurka aseguró que ella personalmente se encargará de supervisar todo lo que pase con Pablo Montero en la semana 6 de La Granja VIP. Esto porque así como ya se dio cuenta de que supuestamente Manelyk y Mono Osuna piensan sabotearlo al incumplir con sus tareas, ella no dudará en ponerlos en evidencia en cada oportunidad para que el público se entere.

"Yo me voy a dedicar a hacer evidente que boicotean todo el tiempo al Capataz, sea quien sea. Yles dije que si consideran que lo que están haciendo es contenido, pues se equivocan y la gente los está viendo afuera. Mane y Mono sí están boicoteando", concluyó molesta la llamada "mujer escándalo", que pasó días de estar en tregua con Manelyk a pelearse por todo con su compañera.