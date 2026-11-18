En La Granja VIP los participantes saben que no pueden confiarse porque todo puede cambiar en un minuto. Si todavía lo dudan, este miércoles de Asamblea se revelará el poder de la herradura que ganó Julio Camejo.

Por haber formado parte del equipo del cortometraje ganador, haber respondido el mayor número de preguntas correctas en la trivia y finalmente superar un reto de habilidad, Julio obtuvo un beneficio especial.

Una vez que se den a conocer a los nuevos nominados, los que reciban más puntos en contra en la Asamblea, Julio deberá elegir cuál de ellos se quedará clavado en la Tabla hasta el próximo domingo, es decir, sin posibilidad de buscar su salvación el jueves.

Hasta ahora los nominados son:

Mario Mono Osuna, por el Legado que dejó Rafael Mercadante.

por el Legado que dejó Rafael Mercadante. Kevyn Contreras Bicolor, por haber perdido el duelo de nominados con Niurka.

Aunque nadie sabe cuál es el beneficio que ganó, muchos ya están especulando sobre el poder de la herradura y, dado que existe una historia de enemistad, creen que el afectado será Mono Osuna.

ÚLTIMA HORA Mario “Mono” Osuna es el primer NOMINADO de La Granja VIP en la semana 11 (Crédito: La Granja VIP)

¿Qué se espera el miércoles de Asamblea del 18 de noviembre?

Como cada miércoles de Asamblea, los Granjeros deberán nominar a quién quiere que salga de La Granja VIP y deben hacerlo de frente y de manera contundente si quieren ganar la posibilidad de ser votados como el “Más Gallito” de la semana.

Cabe decir que a partir de la semana pasada ya no solo deben nominar a uno de sus compañeros, sino a dos. Al primero que señalen le otorgan dos puntos, al segundo un punto en contra.

Dado que cada vez son menos, las estrategias y alianzas han comenzado a tambalearse y no está claro quiénes serán los dos Granjeros que se unirán a la Tabla de Nominados.

Además hay que tomar en cuenta el poder del huevo dorado que se revela hasta esta noche y puede traer cambios de último momento en las nominaciones.