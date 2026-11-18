Aunque Julio Camejo había expresado sus intenciones de invitar a Manelyk a la Habitación del Capataz, esto no se le cumplió. Así que otra opción que tenía en mente, era estar con Kevyn Contreras, quien se ha convertido en uno de sus más grandes aliados en La Granja VIP. Pero lo que el actor quiso hacer pasar como una muestra de amistad, para otros se vio como si lo estuviera tratando de “plato de segunda mesa” al sentirse rechazado.

Al menos esto es lo que piensa Bebeshita, quien está segura de que si Julio quiere compartir sus beneficios con el “Bicolor”, es simplemente porque no le quedó de otra. Por su parte, Kunno le dio la razón y le confesó que supuestamente a él también le hizo la propuesta, pero que tampoco se pusieron de acuerdo y por eso le parece lógico que al final se quedara con el comediante.

“Ya me dijo Mane que fue su plato de segunda mesa. Porque Julio le dijo que si unos vinitos, pero terminó de mal tercio”, mencionó Daniela Alexis, que ha estado insistiendo en lo mucho que le incomoda no poder pasar un rato a solas con Kevyn porque Camejo todo el tiempo quiere estar con él o eso es lo que ella siente.

¿Quién es el acompañante de Julio Camejo como Capataz de La Granja VIP en la semana 11?

Tras convertirse en Capataz por tercera vez en La Granja VIP, Julio Camejo se volvió dueño de todas las comodidades. Lo que no se esperaba, es que el público no votaría para elegir a su acompañante, sino que tendría la libertad de invitar a quien quisiera por una noche, aunque todavía no ha llevado a nadie.

La primera vez que ganó, él mismo seleccionó a Kunno para que disfrutaran de la Habitación del Capataz, argumentando que una persona muy querida para él le había pedido que se llevaran bien. Mientras que para la segunda ocasión que obtuvo el rol, el público mandó nuevamente a Kunno, pero las cosas se salieron de control porque en ese momento ya se llevaban mal y el tiktoker hizo de todo para fastidiarlo.